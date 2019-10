Pedro Olaechea protagonizó acalorada discusión con periodista de CNN tras disolución del Congreso | VIDEO

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, protagonizó una acalorada discusión con el periodista Fernando Del Rincón, conductor de 'Conclusiones', programa de CNN.

Al inicio de la conversación, el conductor extranjero presentó a Pedro Olaechea como el ex presidente del Congreso de la República, algo que lo incomodó y pidió que no avale el 'golpe de Estado' (refiriéndose a la disolución del Parlamento) de Martín Vizcarra.

"Estoy diciendo eso porque, el que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas del país es Vizcarra y para poder hablar de un presidente en funciones se debería estar en control precisamente de las Fuerzas Armadas. En términos prácticos y objetivos desde un punto de vista periodístico de un servidor, el presidente Vizcarra sigue siéndolo", le respondió Fernando Del Rincón.

El periodista le informó a Pedro Olaechea sobre la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia de la República ante el Congreso en el que, un día antes, asumió el mando interno.

Fernando Del Rincón leyó el mensaje vía Twitter que escribió Mercedes Aráoz y parte del comunicado que remitió al Parlamento que suspendió a Martín Vizcarra por 'incapacidad moral'.

Pedro Olaechea se mostró sorprendido al escuchar la noticia, pero lo tomó con calma y aseguró que él y los congresistas que aún se mantienen en funciones, se están dirigiendo de acuerdo a la Constitución del Perú.

Además, calificó de 'iluso' que él pueda asumir la presidencia tras la renuncia de Mercedes Aráoz porque él solo es presidente de la Comisión Permanente.

Discusión entre Fernando Del Rincón y Pedro Olaechea (Fuente: CNN Español)

En otro momento de la entrevista, quizá uno de los más tensos, el periodista le preguntó al presidente de la Comisión Permanente del Congreso por qué, si iban a darle el voto de confianza a Salvador del Solar por el proceso de elección de los magistrados del TC, no lo hicieron al inicio de la sesión ordinaria del día lunes 30.

Fernando Del Rincón: "Tengo una duda y creo que esta es una que la tienen muchísimas personas: ¿Por qué si al final iban a aprobar la cuestión de confianza de Vizcarra sobre el proceso de selección de los magistrados del TC no hicieron esta votación antes de elegir a los magistrados, a sabiendas...

Pedro Olaechea: (interrumpe) Miren este librito... No pues, si usted va a hablar solo, déjeme contestarle.

Fernando Del Rincón: Le acabo de hacer una pregunta, no estoy hablando solo. Le acabo de hacer una pregunta, respóndame la pregunta. Le pregunté: ¿por qué si iban a votar por la cuestión de confianza al final de cuentas no lo hicieron antes? Respóndame usted.

Pedro Olaechea: Porque yo soy el que fija la agenda. Ese es el tema.

En uno de los puntos finales de la candente entrevista, Fernando Del Rincón le preguntó a Pedro Olaechea si Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, elegido como magistrado del Tribunal Constitucional , era su pariente. Él lo negó, pero luego lo aceptó.

"No es mi pariente. Vamos a aclarar esto. Ese señor fue propuesto por una bancada distinta a la mía, hace 7 meses cuando yo no era miembro de la Mesa Directiva y no estaba en la bancada de Fuerza Popular, sino que era un independiente. Había salido de la bancada de PPK y estaba solo. Ahí fue cuando el señor Victor Andrés García de Acción Popular propuso a este pariente mío. Además en esta elección me abstuve de votar", finalizó.