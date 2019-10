Periodista de CNN califica de 'tramposa' estrategia del fujimorismo tras cierre del Congreso y Bartra se indigna

¡Indignada! Así se mostró la excongresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra , en medio de una entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón, quien calificó la estrategia del fujimorismo tras el cierre del Congreso como 'tramposa'.



Al inicio de la conversación, Rosa Bartra aseguró que el local del hemiciclo del Congreso se encontraba 'secuestrado' por 'el usurpador, por el dictador, Martín Vizcarra'. "Las llaves de la puerta del Congreso las tiene la Policía. Tres mil policías impiden el ingreso de los congresistas, impidiendo que un Poder del Estado ejerza sus funciones", denunció.



Asimismo, explicó que el presidente Martín Vizcarra 'interpretó a su criterio' la respuesta al pedido de cuestión de confianza que presentó Salvador del Solar el último lunes. "Lo entendió denegado sin esperar el resultado del debate y la votación. Es una denegación fáctica", aseguró.



"Para que pueda proceder una disolución del Congreso hace falta que haya denegación de la confianza. Esto no ocurrió. El Congreso la aprobó. Pero vamos a suponer que se la denegamos, lo que ocurriría seria la renuncia de los ministros, se debe nombrar un nuevo gabinete, esto al día de hoy, no existe", dijo la noche del último miércoles, un día antes de la juramentación de los ministros.



Rosa Bartra explicó que por esta razón, el Congreso procedió a suspender a Martín Vizcarra de su cargo de presidente de la República. "Para nosotros, Vizcarra se encuentra suspendido del ejercicio de sus funciones", agregó.

Es en ese momento donde la entrevista se tornó tensa. Y es que el periodista Fernando del Rincón consideró que el hecho de que Pedro Olaechea no haya asumido la presidencia de la República luego de la renuncia de Mercedes Araoz, es 'incoherente y hasta tramposo'.

"Hay un nombramiento que se hace desde el Congreso para Aráoz como presidenta en funciones, porque aseguran que Vizcarra esta suspendido. Pero cuando llega al momento de asumir responsabilidad de Olaechea, el mismo Olaechea echa a un lado este procedimiento", indicó.

"Si desde la perspectiva del Congreso ya no es Vizcarra quien se encuentra en funciones porque está suspendido; si desde la perspectiva del Congreso, el Congreso continua conformado pero no los dejan entrar a trabajar; cuando Aráoz renuncia, Olaechea debe tomar posición y no es así, ¿por qué no se cumple también con esta parte que ustedes mismos han propuesto?", le preguntó a Rosa Bartra.

La excongresista se mostró incómoda con la pregunta y le pidió 'un poquito de respeto' al periodista. "Yo le tengo todo el respeto. Yo no le pregunto si es Olaechea es presidente de la comisión, eso lo tengo claro, le estoy diciendo que de acuerdo a ese orden constitucional que usted ha mencionado, él debería haber asumido como presidente en funciones después de la renuncia de Aráoz", le respondió.