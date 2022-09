Pese a que tiene un cartón de magíster en psicología educativa, ya se sabe que el presidente Pedro Castillo no es ni siquiera un mediano orador. Confunde la sintaxis, no tiene capacidad expositiva y demuestra muy poca cultura. Todo esto se revela cuando toma el micrófono e improvisa un discurso. La mayoría de las veces no se le entiende. En otras confunde países o datos. Hace unos días viajó a Nueva York, Estados Unidos, para presentarse en la ONU y volvió a las andadas. Por eso, aquí le entregamos sus cinco ‘metidas de pata’ más conocidas:

1.- EL CUENTO DEL NIÑO Y EL POLLO

Toda una joya que haría delirar al popular Mario Moreno ‘Cantinflas’. Lo hizo en abril del año pasado cuando era candidato y lo invitaron a presentar sus propuestas. El cuento existe y proviene de la antigua Grecia, donde no se usa un pollo sino un pájaro.

“Una vez una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, es decir si el maestro decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer, el niño estaba con esa trampa para hacer al maestro. Y le pregunta el niño al maestro: Profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto?

2.- LA GUERRA ENTRE CROACIA Y RUSIA

Aunque el lapsus ya lo había cometido Aníbal Torres, Pedro Castillo también se confundió al referirse a la guerra entre Ucrania y Rusia. Durante el Consejo de Ministros Descentralizado en la región del Vraem, el mandatario dijo esto:

“Si bien es cierto la crisis (económica) que se ha dado por el tema del covid y generalizado últimamente por la guerra entre ‘Croacia’ y Rusia, pero eso hay que hacer, a la brevedad posible que nuestros agricultores con lo que tenemos nosotros al día de hoy”.

3.- LE CAMBIÓ EL NOMBRE AL HISTORIADOR JORGE BASADRE

Todos le piden al presidente que se rodee de verdaderos asesores o que se deje guiar. Lo mínimo es que tenga una ayuda memoria a su lado para que no meta la pata. Esta vez, el lapsus lo cometió en Palacio de Gobierno, nada menos que en la conmemoración del 93 aniversario de la reincorporación de Tacna a Perú. Demás está decir que Basadre era tacneño.

“Si Tacna no se doblegó, este gobierno tampoco se doblega. Si Tacna no se doblegó, este gobierno seguirá siempre adelante”, dijo en un inicio, para luego citar al ilustre peruano. “Como diría nuestro historiador José Basadre, Perú es un problema, pero también una posibilidad. Y este gobierno es una posibilidad para todos los peruanos”, enfatizó el jefe del Estado.

4.- LE DIJO ‘KLIMBER’ Y NO KIMBERLY A NUESTRA CAMPEONA MUNDIAL

Kimberly García había ganado dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo de Oregon, en Estados Unidos. Por eso fue llevada a Palacio de Gobierno para una ceremonia de reconocimiento y entregarle los ‘Laureles deportivos’. Allí, ante sus familiares, autoridades e invitados, Pedro Castillo le dijo hasta cinco veces ‘Klimber’ en lugar de Kimberly. Ninguno de sus asesores lo ayudó.

“Como Gobierno nos corresponde dar a César lo que es del César, dice bíblicamente y a Klimber lo que es de Klimber. Hoy es un día especial, tenemos a una guerrera, a una campeona más, gracias al esfuerzo de ‘Klimber”, indicó.

5.- DIJO QUE HAY MIL 200 PAÍSES EN EL MUNDO

Aquella vez se le fue un poco la mano. Durante la presentación de los resultados de la participación del Perú en la Expo 2020 Dubái, que permitió mostrar la riqueza cultural, la mega diversidad y la oferta comercial del país, Castillo afirmó que habían mil 200 países en el planeta Tierra. Si hubiera googleado un poco sabría que solo son 194.

“A través de Promperú, que junto a otras entidades hicieron posible lograr este evento, un evento que ha sido una vitrina que nos ha permitido mostrar entre 1200 países nuestro patrimonio cultural”, dijo sin inmutarse.

BONNUS TRACK

6.- EL SEÑOR Y SU TAMBOR

Para concluir su viaje en Nueva York, este lunes 19 de setiembre el presidente Pedro Castillo hizo una presentación ante empresarios de esa megaciudad, a fin de promover las inversiones. Aparte de ponernos muy mal al decir que todos los estamentos del Estado están carcomidos por la corrupción, se mandó otra de sus fábulas que nadie entendió. Quiso contar la historia trágica de un señor que había perdido todas sus pertenencias y parte de su familia en un incendio en Villa María del Triunfo.

“Un señor que tenia 7 hijos, que había adquirido de manera sacrificada un tamborcito y subía a los buses y su hijo más pequeño empezaba a bailar para llevar un pan a su mesa. No tenía agua ni luz, se alumbraban con vela. A la una de la mañana se produce un incendio, se quedan todos en cenizas. El papá e hijo mayor tratan de salvar a la familia, todo se quemó, su tamborcito, todo. Y nosotros fuimos a ver a la familia. El tamborcito, lo fuimos a ver...”.

