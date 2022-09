A falta de tres días para la elección de la presidencia del Congreso de la República, tras la estrepitosa salida de Lady Camones por los audios con su líder César Acuña (Alianza para el Progreso), crece la incertidumbre por saber quién ocupará su lugar.

Hasta el momento son cinco las precandidaturas a la titularidad de la Mesa Directiva, que de manera interina está a cargo de la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular), pero se barajan también otras opciones.

LEE MÁS: Expresidenta del Congreso Lady Camones niega haber violado neutralidad electoral

A los voceados José Williams (Avanza País), Luis Aragón (Acción Popular) y Guido Bellido (Perú Libre), se sumaron Edgard Reymundo (Cambio Democrático) y Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo).

En la víspera, José Balcázar (Perú Bicentenario) afirmó que desde su bancada están evaluando presentar a un candidato. “Posiblemente de mi bancada puedan postular. Estamos pensando en presentar un candidato, no puedo adelantar el nombre, pero esa es la idea”, aseveró.

‘NO HAY LÍMITE’

César Delgado, ex oficial mayor del Congreso, indicó que el plazo para presentar oficialmente las listas con los postulantes vence este domingo. Señaló, además, que no existe un límite de aspirantes a la titularidad de la Mesa Directiva.

A estas hora del día, aún los bloques de oposición no se ponían de acuerdo para apoyar una candidatura en específico, aunque el congresista Aragón empezó a tener más aceptación sobre la de su colega Williams. La posible postulación de Gladys Echaíz (Renovación Popular) habría quedado prácticamente descartada.

‘PERSONA CONVOCANTE

Respecto al tema, varias han sido las voces que se han venido pronunciando. Una de estas fue la de Óscar Caipo, titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

“En este caso sería importante que se pueda encontrar a una persona convocante, una persona que no tenga una agenda particular, sino que su agenda sea el poder traer estabilidad y sacar al país adelante en este momento tan difícil, entonces esperamos e invocamos responsabilidad desde el Poder legislativo para que podamos pasar este impasse y no ayuda a traer esta estabilidad que tanto necesitamos”, indicó a RPP.

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) también se pronunció: “Esperemos que todos acepten la postulación del general Williams. Sería la solución más rápida que podríamos tener en este momento”.

Vía Twitter, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, comentó: “Para que la Mesa Directiva sea representativa de todas las corrientes, solo falta la presencia de la izquierda. Si buscamos resultados diferentes, votemos diferente”.

SEPA QUE...

Esta mañana, en una entrevista con radio Exitosa, el legislador Guido Bellido adelantó que pedirá licencia a Perú Libre en caso sea elegido como presidente del Congreso. “Nosotros no vamos a hacer ningún acto por debajo de la mesa, más al contrario, le vamos a dar una orientación distinta al Congreso de la República. Se trata de conversar y dialogar”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR