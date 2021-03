El candidato presidencial del partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, aseguró este miércoles tras recuperarse de la COVID-19 que aún no se encuentra “tan bien” de salud, pero consideró que es una persona “fuerte” tras haber superado la enfermedad.

Gálvez Herrera indicó que los médicos le han retirado la aplicación de oxígeno hace dos días luego de haber permanecido convaleciente por varias semanas.

“Todavía no estoy tan bien, pero soy fuerte. Tengo fuerza, si me toca morir junto a mi pueblo, lo haría con mucho gusto”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Hace dos días me han retirado el oxígeno, ya estoy mejor y hoy espero que puedan ver mi participación en el debate para que el pueblo conozca nuestras propuestas”, señaló.

En otro momento, Ciro Gálvez dijo no haber imaginado que “se iba a contagiar” de COVID-19 durante la campaña electoral y consideró que el país necesita que “le levanten el ánimo”.

“Con mucha alegría me encuentro con mis paisanos y no me imaginaba que en una de esas me iba a contagiar, pero eso nos da mucho ánimo. Yo veía caras tristes en algunos momentos vi que estaban sacando a algún agonizante de COVID-19 en alguna casa y cosas así”, señaló.

“Pero hay que levantar el ánimo, eso es lo que le falta al Estado, humanidad, transmitir identidad espiritual, cariño y obviamente también fuerza física”, añadió.

El candidato presidencial estuvo internado en una clínica durante dos semanas tras dar positivo al coronavirus (COVID-19), el pasado 14 de marzo. En aquella ocasión pidió “comprensión y calma” a sus seguidores.