LO NIEGA. Cluber Aliaga, quien fuera hasta el día de ayer ministro del Interior, rechazó las afirmaciones que indican que intentó grabar una reunió que mantuvo con la primera ministra, Violeta Bermúdez, donde se definió su renuncia.

Según el diario La República, la primera ministra Violeta Bermúdez citó a Cluber Aliaga tras sus declaraciones en contra del pase al retiro de 18 generales de la PNP y este habría intentado grabarla a escondidas con su celular.

Al respecto, Cluber Aliaga indicó que todo se trató de un malentendido durante la reunión y que estaba haciendo una llamada telefónica, pero que nunca intentó grabar lo que discutían en esa sesión privada.

“Jamás he grabado a nadie. Si me quieren grabar a mí, háganlo, no tengo nada que ocultar. Siempre he sido transparente. Ellos me han llamado para ser ministro. Creo que he colaborado en el sentido de normalizar la situación”, señaló.

TROME | Cluber Aliaga niega haber grabado a Violeta Bermúdez (Video: Canal N)

“Es risible. Hemos estado los dos solos a distancia por el tema del Covid, pero frente a frente. Es una aseveración muy peligrosa y denota la ligereza con la que esta actuando la primera ministra. Tiene que ser muy ponderada en sus aseveraciones. Si ella me grabó, que lo muestre, no tengo nada que ocultar”, añadió.

Debido a que no quisieron atender ‘su pedido de reconsiderar el pase al retiro de 18 generales de la Policía’, Cluber Aliaga tuvo una discusión con la primera ministra donde finalmente se decidió su salida.

“La primera ministra quiso ‘voltear la página’. Es una actitud personal que no haya querido revisarlo”, precisó a Canal N.