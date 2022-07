Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, citará para este viernes 15 de julio al ministro de Defensa, José Gavidia, para que expliqué por qué sus hijas hicieron uso de una nave del Estado para viajar a Huánuco.

En diálogo con RPP, Ventura Ángel dijo que el titular de la cartera habría cometido “peculado de uso” por lo que debe explicar lo sucedido ante el Parlamento.

“La evidencia no deja lugar a discusión, el ministro llevó a Huánuco en nave del Estado a sus hijas, es uso de un bien público para una actividad no oficial, sino particular, eso es peculado de uso, eso es delito. El ministro dice que fue por fuerza mayor entonces sería mejor que lo aclare de manera formal por eso citaremos al ministro para el viernes 15″, refirió.

Ministro niega irregularidad

El ministro de Defensa, José Gavidia, negó haber realizado un viaje familiar a Huánuco con sus hijas y justificó su decisión de llevarlas a una actividad oficial en dicha región por un régimen de visitas acordado.

En su cuenta en Twitter, el titular del Mindef rechazó el reportaje del dominical ‘Punto Final’ y dijo que se trató de viaje de trabajo para atender una importante agenda de trabajo encargada por el presidente Pedro Castillo.

“Al realizar dicho viaje me vi en la obligación de llevar a mis hijas, debido a que en la fecha mencionada tuve a mi cargo su cuidado y a la vez tenía que cumplir mi labor como autoridad. No podía eludir mi responsabilidad de padre, de acuerdo a un régimen de visitas acordado”, escribió en la red social.

Detalló que el viaje se inició el domingo 13 en la tarde, ya que las actividades en Huánuco se iniciaban temprano el lunes 14, y el retorno estuvo programado para ese día al término del trabajo. Sin embargo, recién pudieron regresar a Lima el martes 15 a primera hora por mal tiempo.