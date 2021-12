Una nueva discusión se generó en el Pleno del Congreso durante el debate de la admisión de la moción de censura contra María del Carmen Alva, presidenta del Poder Legislativo. Todo empezó cuando la legisladora de Juntos por el Perú (JPP), Sigrid Bazán, afirmó que se avergonzaba del Parlamento.

“A mí me avergüenza este Congreso. Me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido. Y no solo a mí, también al 70% de ciudadanos que desaprueba la gestión de esta institución”, indicó la legisladora izquierdista.

Como era de esperarse, minutos después, su colega de Avanza País, Alejandro Cavero, le respondió furiosamente.

“A diferencia de otros yo no me he reunido con personas investigadas con terrorismo y que han tenido que renunciar porque iba a ser censurado por el Congreso como es el caso del exministro Maraví. Y si tanto odia y le molesta el Congreso, que pida licencia sin goce de haber, que nadie la va a extrañar”, le dijo el legislador Cavero, ganándose el aplauso de la mayoría de congresistas.

“TRANQUILO, BOBY”

En otro momento, el congresista Carlos Anderson (Podemos Perú) arremetió contra su colega de la bancada de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien se alteró al momento de la intervención del legislador de Podemos Perú.

Esto se desarrolló cuando el legislador de Podemos Perú trataba de retirar unas declaraciones a pedido de Ruth Luque, fue ahí que Bermejo intentó cortar su intervención y Anderson respondió “tranquilo Boby, tranquilo”.

Posterior a ello el perulibrista siguió interrumpiendo el turno de su colega gritando en el hemiciclo del Parlamento Nacional.

Luego de eso, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón , pidió a Anderson que retire el calificarivo de Boby dirigido a su compañero de Bancada.

“Le pido muy amablemente al congresita Anderson que retire el término de Boby para un colega congresista, lo digo con todo respeto y cariño”, solicitó.

Todo esto empezó luego de que su colega de Juntos por el Perú (JPP), Ruth Luque pidiera que el legislador de Podemos Perú retire una frase que dijo a modo de burla en contra del partido que lidera Verónika Mendoza.

Anderson había llamado a la bancada de Juntos por el Perú como “Juntos por el Empleo”. “Ellos (JPP) son amigos de los señores de Perú Libre, pero sobre todo de los amigos de Juntos por el Empleo, perdón Juntos por el Perú, son los que más se han beneficiado con todo esto”, dijo.