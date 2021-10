El congresista de la bancada oficialista Perú Libre, Víctor Cutipa, dijo que no respaldaba las declaraciones que hizo Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, sobre la posibilidad de que se presente una cuestión de confianza ante el Congreso, y señaló que una solución sería que la prensa no pida sus declaraciones para así evitar “provocaciones”.

En una entrevista a Canal N, el legislador señaló que las declaraciones de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, fueron en un tono confrontancional, algo que también cuestionó por el lado de Guido Bellido.

“Tengo que decirlo, yo no comparto el tono (de Guido Bellido) pero acá les quiero señalar: he escuchado muchas veces que Bellido mucho en la prensa empieza a provocar. Pero fácil, no le pongan la cámara, no le pongan micrófono y no tendremos a Bellido hablando”, señalo´.

Víctor Cutipa manifestó que el mandatario, Pedro Castillo, será quien deba tomar las decisiones sobre Bellido Ugarte, ya que este último es el portavoz del Gobierno.

“[No se le puede quitar micrófono al vocero del Gobierno, los cambios los tendría que hacer Pedro Castillo] Creo que es decisión del presidente. Tendría que tomar en los próximos días y consideramos que va a tomar la decisión más correcta”, estimó el congresista.

Sobre la conferencia de prensa de la titular del Parlamento, Cutipa respondió usando una analogía.

“El hermano menor, aprovechando su situación, empieza a golpear al mayor y cuando este no le permite al menor que lo golpee, el menorcito llora y al escuchar, el padre le dice al menor ‘¿qué pasó?’ y él contesta ‘no se deja pegar’. Es lamentable, pero algo así está sucediendo”, indicó.