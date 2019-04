Congresista Glider Ushñahua dio 'like' a contenido sexual, pero denunció ser "víctima de hackeo"

El congresista no agrupado Glider Ushñahua está en el ojo de la tormenta. El parlamentario le dio 'me gusta' a un video pornográfico desde su cuenta de Twitter y tuvo que cerrar su cuenta, indicando que fue "víctima de hackeo".

En Twitter, los usuarios compartieron la captura del 'like' de Glider Ushñahua con el contenido sexual; otros cibernautas recordaron que el congresista promueve el colectivo 'Con mis hijos no te metas'.



Después de unas horas, Glider Ushñahua se pronunció, sosteniendo que él no le dio 'me gusta' a ese video, sino que fue víctima de hackeo.



"Cualquier publicación, o comentario y/o like, no son hechas por mi persona. Tomaré las acciones inmediatas y procederé por el momento a cerrar mi cuenta. Gracias", escribió Glider Ushñahua, quien, posteriormente, cerró su cuenta de Twitter.



Hace unos meses, Glider Ushñahua fue denunciado por su ex pareja, quien además lo acusó de no entregarle la pensión mensual para su hijo.