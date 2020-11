María Teresa Cabrera (Podemos Perú) criticó duramente a los manifestantes durante la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso. En medio de la sesión, la parlamentaria mostró imágenes de los daños al patrimonio que generó la protesta contra el gobierno de Manuel Merino.

La congresista de Podemos Perú calificó de ‘gentita que quiere seguir viviendo de la mamadera' a los manifestantes que actualmente ocupan las principales calles del Centro de Lima en rechazo a la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

“¿Qué les parece? La gentita que ha hecho esto, ¿quieren al Perú?, no lo quieren o quieren seguir viviendo en una mamadera. Finalmente, quiero rechazar estas acciones violentas fomentadas por políticos que no entienden las formas democráticas, no respetan a las instituciones y que solo creen en la democracia cuando todo sale a favor de ellos y sobre todo tendrían una ganancia, ¿no?, obviamente, no lo hacen gratis”, dijo la congresista.

En redes sociales, las declaraciones de María Teresa Cabrera generaron opiniones divididas dada la tensa coyuntura política y social que afronta nuestro país por el gobierno de Manuel Merino de Lama.

Congresista María Teresa Cabrera critica a manifestantes - TROME

PROTESTAS CON DAÑOS AL PATRIMONIO

La Municipalidad de Lima (MML) reportó los daños que dejaron en el Cercado de Lima las protestas realizadas lunes y martes en contra de la vacancia presidencial y la juramentación Manuel Merino, como nuevo jefe de Estado.

Mediante un comunicado, la comuna capitalina indicó que se han identificado daños al ornato en 14 áreas del Centro Histórico, entre ellas la Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Jr. Camaná, Parque de la Democracia, Parque de los Museos, Av. Nicolás de Piérola, Jr. De la Unión y Jirón Carabaya.

Asimismo, informó que el área más afectada fue Plaza San Martín, punto de concentración de manifestantes, donde se han reportado 20 pintas, afiches pegados en alrededores de las bancas de media luna y pintas con graffitis en el monumento Las Tres Gracias.

