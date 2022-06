A pocas horas de que inicie el paro convocado por gremios agrarios para este lunes 27 y martes 28 de junio, en contra del Congreso de la República, la presidenta de la Comisión Agraria del Parlamento, Vivian Olivos (Fuerza Popular), afirmó que el presidente Pedro Castillo miente a los agricultores sobre la ofrecida segunda reforma agraria.

“Vemos a un presidente incapaz, que lo único que le interesa es cerrar el Congreso, así mienta, para que no lo fiscalicen, pero quien habla, Vivian Olivos, no tiene por qué mentir: ‘Le juro por mi vida, por mi partido, por mi país, por mi curul, que no existe ningún proyecto de la segunda reforma agraria y lo reto al señor Pedro Castillo que deje de mentir a los agricultores, que ahora están diciendo ‘el Congreso tiene la culpa’”, afirmó la parlamentaria en RPP.

Este domingo César Guarniz, coordinador nacional de gremios agrarios, informó que la medida de fuerza por 48 horas se acata en contra el Congreso de la República, por realizar un Pleno Agrario sin previa consulta de agenda a las organizaciones gremiales.

“Si este 27 y 28 de junio no hay un eco, no hay la discusión de lo que estamos mencionando: la reforma agraria, están ya anunciándose que el 28 de julio iniciaría un paro indefinido de productores, ronderos y todo el sector civil”, advirtió en la misma emisora.

“Congreso no tiene ejecución de gasto”

Al respecto, la presidenta de la Comisión Agraria señaló que el Congreso no tiene ejecución de gasto. “El que tiene ejecución de gasto es el Ejecutivo, que no ha presentado ninguna de las 117 iniciativas legislativas, ninguna para el agro. Ahora todo se transparenta, ingresen a la Comisión Agraria, dónde ha ingresado o dónde lo hemos archivado, no me van a decir que ingresó anoche”, continuó Olivos.

“A esos 2.2 millones de agricultores quiero decirles que son víctimas de un engaño del señor Castillo, que la culpa no la tiene el Congreso”, insistió la legisladora.

Sobre la labor que realiza este grupo de trabajo, Olivos mencionó que hasta el momento ha logrado que es aprueben 10 leyes en favor del sector agrícola, las mimas que el presidente Castillo “ya pudo haber implementado y ejecutado, como la creación de represas, alivio financiaro para los productores, cecigra agrario, extensión agraria, el nombre es lo de menos, pero no hay voluntad política”.

