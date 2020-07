TREMENDO ROCHE. El congresista de la bancada Podemos Perú Robinson Gupioc protagonizó un tenso enfrentamiento con un comandante de la Policía Nacional este fin de semana, hecho que está siendo investigado tanto por la fiscalía como por la Inspectoría de la PNP.

En un video que fue difundido por noticieros de Latina y RPP, se puede ver al legislador discutir con el comandante PNP Raúl Valladares, comisario de Laura Caller en Los Olivos. Mientras el policía pide en reiteradas ocasiones al legislador que explique por qué había acudido a la comisaría, Gupioc responde cuestionando por un supuesto maltrato.

“Estoy viniendo a presentarme para poder conversar [...] yo estoy fiscalizando porque cualquier ciudadano que viene a atenderse, hay una forma para que sea atendido”, se le oye decir a Robinson Gupioc, acusando al comandante de haberle levantado la voz. Poco después, señaló que había sido citado por personal de la Dirección de Salud de Lima Norte.

“Bájeme la voz. En ningún momento le he gritado a usted. No he coordinado nada con la Diris y la Diris no me ha llamado. Tenga la amabilidad de esperar y saque su vehículo de ahí porque está prohibido el estacionamiento porque solo ingresan los vehículos patrulleros por el tema de la pandemia. Como usted puede ver, existen protocolos”, respondió el comandante Valladares.

El defensor legal de la PNP, Máximo Ramírez, señaló a RPP que el congresista Gupioc acudió a la comisaría de Laura Caller con mentiras, al señalar que el vehículo que generó la discusión era del Estado, cuando en realidad era privado, y en compañía de un hermano.

“Este señor (Robinson Gupioc), la verdad, no sé qué fue a hacer a la comisaría y se muestra todo prepotente y con mentiras. Lo Lamento. Al parecer, estaba en estado de ebriedad. Esto no puede suceder en el país, aquí todos los ciudadanos son tratados por igual. Vamos a denunciarlo a él y al hermano”, manifestó Ramírez.

Ministro Rodríguez se pronuncia

Esta mañana, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, aseguró que el incidente que ocurrió este sábado 11 de julio en Los Olivos está siendo investigado, tanto por el Ministerio Público como por la Inspectoría de la PNP.

“Hay que velar por ambas partes para poder llegar a la verdad de los hechos, pero sí es importante que las autoridades sepamos conducirnos con absoluto respeto hacia las autoridades que desarrollan o cumplen una función [...] La policía es el pueblo hecho ley y tenemos que respetarnos”, señaló.

“No creo que ninguna autoridad policial de plano vaya a agredir a un ciudadano cuando la función es servir a la comunidad y máximo si se presenta como autoridad. Si me identifico como autoridad que quiero algo de la comisaría, tengo que exponer mi problema para poder ser atendido de la mejor manera [...] del video hemos visto que hay contacto con el comisario, quien le dice en qué lo puede servir, y aparentemente el congresista se centra más en la actitud que hubo antes de decir qué necesita. Hay que investigar”, añadió.