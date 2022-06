La congresista de Fuerza Popular Tania Ramírez no solo ha publicado videos en Tik Tok bailando en su despacho en el Parlamento, sino que también utiliza esta red social para promocionar diversos productos como carteras, mochilas, cosméticos y hasta ollas.

La legisladora electa por Cajamarca afirma que lo hace para obtener más ingresos económicos. “Lo puede hacer usted, cualquier chica vende productos, yo vendo Oriflame”, indicó en Canal N.

Al ser consultada si el sueldo de congresista, que es de 15.600 soles, no le alcanza, Ramírez preguntó: “¿Si yo tengo el sueldo de congresista, no podría tener otros ingresos, digo yo?”.

De acuerdo a Tania Ramírez, ella puede compartir su labor en el Congreso con sus ventas en Tik Tok, donde sus ganancias -dijo- son de acuerdo a las ventas y evitó dar un monto.

“Las ganancias son de acuerdo a las ventas, los premio igual y los viajes. No tengo por qué dar esos datos personales (sobre sus ganancias)”, señaló la legisladores, quien se mostró incómoda con la difusión en medios de sus actividades fuera del Congreso.

“En vez de sacar un Tik Tok mio deberían sacar las conversaciones del presidente Pedro Castillo, las conversaciones de los ministros en las coimas, los temas de corrupción, eso es noticia, no el Tik Tok de una congresista. Si se dan cuenta esa publicación la he sacado a las 12:40 de la noche, y no hablemos de horario porque los congresistas somos (trabajamos) los 365 días del año, no tenemos horarios”, manifestó.

“Van a seguir viendo miles de Tik Tok más y yo no veo ningún problema en que se tengan que admirarse (de eso)”, añadió.

Ramírez dio estas declaraciones tras participar en una sesión descentralizada de la Comisión de Educación del Congreso en la región Ica.

Congresista Tania Ramírez vende carteras por Tik Tok: “¿No podría tener otros ingresos?” (Fuente Canal N)