Congresistas de la República criticaron las nuevas designaciones que realizó el presidente Pedro Castillo en seis carteras, donde mantuvo a Aníbal Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros tras anunciar a última hora que no aceptaba su renuncia.

Edwar Málaga

El congresista Edwar Málaga (Partido Morado) criticó las designaciones que Pedro Castillo realizó en algunos ministerios en el reciente cambio parcial de Gabinete, donde no aceptó la renuncia de Aníbal Torres a la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Estoy muy decepcionado pero no sorprendido, toma con poca seriedad. No se puede anunciar que se cambia el Gabinete y al día siguiente no se cambia al primer ministro... El reciclaje de ministros no aptos para ciertas carteras. Bettsy Chávez en Cultura sin saber qué credenciales, al igual que Salas que ahora pasa a trabajo y seguirá siendo escudero”, señaló

“Geiner Alvarado López, ahora en MTC, cuestionado por decepcionados en su gabinete y también recordar que Bettsy Chávez fue censurada. De primera impresión hay varios cuestionamientos serios, y esto no hace más que confirmar que el Gobierno de Pedro Castillo es insostenible y está condenado a la mediocridad porque no tiene la capacidad que un mandatario debería tener en esta situación”, precisa el parlamentario.

Málaga aseguró que los cuadros más preparados del país no están en condiciones de aceptar una cartera ministerial. “Aceptarlo es aceptar los pasivos de las investigaciones y avalar esta gestión. También asumir implica no tener la autonomía necesaria y ser parte de este juego de clientelismo. En general es una mala noticia para el país”, añade.

Norma Yarrow

Por su parte, Norma Yarrow, mencionó que “esto es una burla”. “En el caso de Aníbal Torres es una burla al país, supuse que iba a pasar porque no era una renuncia irrevocable. Son unos sinvergüenzas... referente a los nuevos ministros creo que Kurt Burneo va a tener un reto difícil pero con un presidente como el que tenemos y con un gabinete chocolateado, estamos en lo mismo”, acotó.

“Creo que los congresistas, en general, que estábamos viendo esto ya tomen una decisión de sacar al presidente Pedro Castillo y vacarlo de una vez... Yo me pregunto si alguna vez el señor Alejandro Salas estuvo en algún ministerio o simplemente fue el vocero de un presidente que no puede hablar a la prensa. No ha hecho nada en el Mincul y ahora va a seguir siendo el ventrílocuo del presidente en una cartera difícil”, finalizó Yarrow.

Cambios en 6 ministerios

Miguel Rodríguez Mackay - Ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de César Landa.

- Ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de César Landa. Kurt Burneo - Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de Óscar Graham.

- Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de Óscar Graham. Bettsy Chávez - Ministerio de Cultura en reemplazo de Alejandro Salas.

- Ministerio de Cultura en reemplazo de Alejandro Salas. Alejandro Salas - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Geiner Alvarado - Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras dejar el Ministerio de Vivienda.

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras dejar el Ministerio de Vivienda. César Paniagua Chacón - Ministro de Vivienda en reemplazo de Geiner Alvarado

VIDEO RECOMENDADO

Lady Camones sobre Pedro Castillo