Diversos congresistas se pronunciaron la mañana de este jueves 18 de noviembre para rechazar la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que presentó la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos ante el pleno.

Los primeros en pronunciarse en contra de este intento de sacar del cargo al jefe de Estado fueron los miembros de la bancada oficialista Perú Libre en el hemiciclo.

“Manifiesto mi rechazo y exhorto a tener tranquilidad y calma por el bien del país. Ya basta de faltar el respeto a nuestro presidente Pedro Castillo de manera reiterada. Para eso existe una Comisión de Ética. Estoy seguro que debemos ejercer respeto y tratos que corresponden porque realmente estamos descomponiendo el respeto dentro de la sociedad”, dijo Elías Vara, congresista oficialista por la región Ancash.

null null

“Es lamentable generar una vacancia presidencial de la que no se habla desde ahora, se habló desde los primeros días de asumida la función y juramentación de un peruano que ha sido electo por el pueblo. Será el pueblo peruano que juzgue si va a corresponder esa vacancia presidencial”, dijo, a su turno, Kelly Portalatino de Perú Libre.

Otro congresista que se expresó en contra fue el segundo vicepresidente del Parlamento y miembro de Podemos Perú, Enrique Wong, quien recordó que la titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, había hablado en la víspera ante la CADE 2021 para rechazar que haya un intento de vacar al presidente Pedro Castillo.

“No podemos salir con diferencias dentro del Congreso, sino se va a ver una descoordinación [...] No es que uno venga a querer quedar bien con el Ejecutivo por la posibilidad de que nos den obras, no señor [...] Desde Podemos Perú siempre apostamos por la gobernabilidad. No es porque estemos con nadie, no tenemos ningún interés, queremos que el Perú surja adelante”, señaló.

null null

A través de redes sociales, otros congresistas se pronunciaron, como los oficialistas Guillermo Bermejo y Oscar Zea para cuestionar la iniciativa de Patricia Chirinos.

“Así empieza la mayoría abusiva del Congreso: moción para vacar al presidente y proyecto de ley para que se anule el derecho de referéndum por una asamblea constituyente. No pasaran, golpistas”, aseveró Bermejo.

Así empieza la mayoría abusiva del Congreso: moción para vacar al presidente y proyecto de ley para que se anule el derecho de referéndum por una asamblea constituyente. No pasaran, golpistas! — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) November 18, 2021

Juntos por el Perú también se pronunció en su cuenta oficial con el siguiente mensaje: “La congresista Patricia Chirinos que planteó utilizar hornos para quemar a las personas solicita ahora la vacancia presidencial. Algunos grupos políticos aún no han entendido lo que significa la democracia. La bancada Juntos por el Perú defenderá el voto popular frente a los intentos golpistas”, indicaron.