Durante la sesión el Pleno, el congresista de Fuerza Popular, Juan Lizarzaburu, emitió un mensaje en el hemiciclo delante de todos sus colegas. El parlamentario empezó su discurso hablando de los orígenes de los peruanos y se refirió a la Wiphala como un “mantel de chifa”. Seguido a esto, se ganó los abucheos de sus colegas de distintas bancadas, quienes no dudaron en criticarlo por lo mencionado.

“Si tu te sientes originario, pues originario será la papa, el olluco, la oca. Nosotros somos originarios del Perú. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo que fue algo ganado en un concurso de radio Tahuantinsuyo. Y en el 2009, la Wiphala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos”, expresó el congresista de Fuerza Popular.

Juan Lizarzaburu sobre la Wiphala: "Ese mantel de chifa fue adaptado por resentidos bolivianos"

Seguido a esto, Lizarzaburu siguió con su discurso y exhortó a sus colegas a dejar de hablar de temas que no sean de índole peruana. Además cuestionó si alguno de los presentes se había sentido ofendido por su frase “mantel de chifa”.

“Dejemos de hablar de orígenes y tontearías que no tiene nada productivo para nuestro país ¿Alguien se ha sentido ofendido?”, manifestó.

Ante la negativa de los presentes, el parlamentario intentó continuar con su discurso pero fue interrumpido por el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, quien aseguró haberse sentido aludido y pidió que retire lo dicho.

Se retractó de lo mencionado

Asimismo, Sigrid Bazán pidió la palabra para sumarse al reclamo y dirigirse al presidente del Congreso, José Williams, para que Lizarzaburu se retracte ante la frase mencionada.

“Presidente, le pido que el congresista Lizarzaburu retire la frase mantel de chifa para referirse a un símbolo que representa muchos pueblos. No hace falta insultar para hacer valer un punto. Me da pena la falta de personalidad de un peruano que finalmente habla con un español”.

Como consecuencia, el congresista de Fuerza Popular retiró lo dicho y mencionó que no era mantel de chifa. Para el hemiciclo, este hecho no fue valido, por lo que le siguieron increpando. No obstante, el parlamentario continuó con sus argumentos.