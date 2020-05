Este jueves durante la sesión del pleno del Congreso en la cual se debate el voto de investidura al primer ministro, Vicente Zeballos, la mayoría de los voceros presentes en el hemiciclo del Palacio Legislativo utilizaron de manera incorrecta o no utilizaron las mascarillas para evitar el contagio de coronavirus (Covid-19).

Las imágenes transmitidas por el canal del Congreso evidenciaron que el portavoz de Podemos Perú, Daniel Urresti, realizó su participación sin llevar puesta su mascarilla.

“¿Estamos perdiendo la guerra contra el coronavirus? Sí. Pero sería suicida quedarnos sin gabinete ministerial en medio de esta guerra. Por eso mi bancada votará a favor del voto de confianza”, sostuvo durante su intervención.

El congresista Daniel Urresti, de Podemos Perú, tampoco hizo uso de su mascarilla. (Captura Congreso TV)

El portavoz del Partido Morado, Francisco Sagasti, tampoco utilizó adecuadamente su mascarilla y al hacer uso de la palabra la llevó colgada en el cuello.

“Aceptamos con reservas el informe que nos ha brindado el presidente del Consejo de Ministros y lo exhortamos a desarrollar mejor las líneas de trabajo que tiene”, señaló el legislador.

El vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, llevó en el cuello la mascarilla mientras hizo uso de la palabra en el debate. (Captura Congreso TV)

De igual manera, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checo, participó del pleno sin usar ningún tipo de protección personal para evitar el contagio. El legislador se mostró muy crítico por la gestión del Gobierno durante la emergencia sanitaria.

“Les vamos a decir [al Gobierno] que han fracasado y que deben dar un paso al costado”, indicó.

El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, fue de los congresistas que no cumplió con las medidas sanitarias. (Captura Congreso TV)

El portavoz de Somos Perú, Rennán Espinoza, fue otro legislador que tampoco utilizó correctamente la mascarilla. El parlamentario empezó su discurso usando el tapabocas, pero se lo quitó durante su intervención hasta terminar su discurso.

“Lamentablemente una cuarentena con hambre no es cuarentena, no funciona. La realidad esta demostrando que no funciona, todos están en las calles”, manifestó.

El congresista Rennán Espinoza inició su participación usando mascarilla; sin embargo, minutos después, se la retiró.(Captura Congreso TV)

Sin embargo, tres portavoces sí utilizaron correctamente sus mascarillas durante su respectiva participación en el pleno. Se trata del vocero de Acción Popular, Otto Guibovich; de Unión por el Perú (UPP), José Vega; y de Alianza para el Progrerso (APP), Fernando Meléndez. Este último superó la enfermedad luego de ser diagnosticado a inicios de abril.

El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, fue de los únicos que cumplió con el uso de mascarilla en el Congreso. (Captura Congreso TV)

“Propongo una economía de guerra para superar la recesión y depresión económica que impactará en los más pobres. Pero también sanción de guerra para quien meta la mano en los recursos del Estado”, declaró Guibovich.

El vocero de Unión por el Perú, José Vega, cumplió con la medida de protección usando mascarilla. (Captura Congreso TV)

“Vemos que las cifras y los planteamientos no son la realidad que vive la mayoría del país, la emergencia nos ha mostrado cómo está el país, debemos evaluar los actos de corrupción que han dejado desbordado la salud pública a lo largo del tiempo y vemos que no han podido pararla”, señaló Vega.

(Captura: Congreso TV)

“El Gobierno nos ha conducido a una catástrofe sanitaria. El voto de confianza se construye, se gana. Cuando se le dijo al Gobierno que aplique políticas diferenciadas en las regiones es porque la realidad de nuestros pueblos es distinta [...] La crisis sanitaria nos ha desnudado como país", expuso Meléndez.

Zeballos tampoco utilizó correctamente su mascarilla

El primer ministro Vicente Zeballos tampoco utilizó de manera adecuada su tapabocas, debido a que si bien inició su discurso con la mascarilla puesta, luego de varios minutos se la retiró para continuar ante el pleno del Congreso.

Zeballos inició su discurso utilizando su mascarilla. (Foto: El Peruano)

“Creemos que hay una agenda inmediata, que ponemos a consideración del Congreso de la República, de los grupos parlamentarios y de los partidos que aquí están representados. Agenda que requiere un amplio proceso de concertación institucional y social, que tiene que unificar al país y permitirnos vencer el COVID-19″, aseguró el presidente del Consejo de Ministros durante su presentación.