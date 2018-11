¡Pelea en el Congreso de la República! María Elena Foronda, congresista de Frente Amplio, se enfrentó a la legisladora de Fuerza Popular, Milagros Salazar, tras acusarla de llamarla "terrorista" durante el debate del Pleno donde se discute el informe final de la Comisión Lava Jato, liderado por Rosa Bartra.



“Lo que no debemos de hacer es rebajar el nivel debate con adjetivaciones y calificaciones que no voy a tolerar más. Le pido que quede constancia de que la congresista Milagros Salazar me ha insultado diciéndome terrorista”, dijo la parlamentaria del Frente Amplio.



María Elena Foronda pidió a Milagros Salazar que demuestre que es "terrorista" con pruebas: “Si tiene las pruebas, le conmino ante el Pleno del Congreso y ante el país que lo demuestre. No me basta el retiro de la palabra. Está dañando mi honor y el de mi familia”, mencionó la congresista.



Por su parte, Milagros Salazar negó la acusación de María Elena Foronda, gritándole "mentirosa", y que se refería a la asesora que había contratado la legisladora del Frente Amplio.



“Viene a victimizarse y decir que alguien le ha ofendido. Lo que le he dicho y me reafirmo que es una vergüenza que haya contratado a una terrorista. ¡Mentirosa!, eso es lo que yo le he dicho. ¡Mentirosa!”, sostuvo la congresista fujimorista.



Asimismo, Milagros Salazar también le pidió que demuestre que le dijo "terrorista" a María Elena Foronda.



"En ningún momento le he dicho que es una terrorista, ¿dónde está el video? ¿dónde está la muestra? Mentirosa. Así que no se haga la víctima, siga tomando su agua, mentirosa", agregó la congresista fujimorista.



Sin embargo, la parlamentaria del Frente Amplio dijo que para Milagros Salazar es muy común "insultar", en referencia al chat de 'La Botica' donde llamó "malnacido" al presidente Martín Vizcarra.



"Sabemos quiénes califican. Yo no le pudo permitir a una congresistas que me diga mentirosa. Esto ya se verá en los espacios que corresponda", sostuvo María Elena Foronda, dando a entender que denunciaría a la fujimorista.