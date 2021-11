Las explicaciones dadas por el presidente Pedro Castillo, en mensaje a la Nación, por las reuniones que sostuvo en su casa de Breña y que no fueron registradas oficialmente, han sido calificadas como ‘muy pobres’ por congresistas e incluso han motivado que más de ellos se sumen a la moción de vacancia en su contra por incapacidad moral permanente.

Desde la bancada de Podemos Perú, el legislador Carlos Anderson señaló lo siguiente: “El mensaje del jefe de Estado, por su vaguedad, victimización y renuencia a esclarecer los hechos que indican posible corrupción en su gobierno, me llevan a anunciar mi voto a favor de la moción de vacancia”.

Mientras que el parlamentario Alejandro Soto reveló que cuatro integrantes de su bancada, Alianza Para el Progreso (APP), han decidido apoyar la moción de vacancia presidencial. “El presidente Castillo debe ir al Legislativo a explicar muchas cosas y no descarto que más de mis colegas se sumen a esta iniciativa”, acotó.

En Acción Popular, el congresista Luis Aragón adelantó afirmó que planteará a su bancada votar en bloque a favor de admitir a debate la moción de vacancia presidencial, a fin de que el jefe de Estado acuda al Parlamento.

Se debe precisar que la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) presentó la moción de vacancia presidencial. Para que esta sea admitida a debate en el Pleno de la Representación Nacional, se necesitan 52 votos y hasta el momento, haciendo sumas y restas, ya se estaría muy cerca de llegar y pasar dicho número.

Por su parte, la bancada de Fuerza Popular emitió un comunicado en el cual dan cuenta que el mandatario Castillo, ha admitido que maneja ‘agendas paralelas’, al manifestar en su mensaje a la Nación que las reuniones que sostuvo en un casa de Breña y fuera de los registros oficiales de Palacio de Gobierno fueron personales.

MINISTROS

En tanto, el ministro del Interior, Avelino Guillén, dijo esperar que las reuniones del presidente Castillo fuera de Palacio de Gobierno puedan ser esclarecidas mediante una investigación rigurosa y que los implicados respondan a las inquietudes de la ciudadanía.

No obstante, sostuvo que por motivos de transparencia, todas las reuniones que mantengan los funcionarios públicos relacionadas a su labor deberían ser atendidas en los despachos correspondientes.

El canciller Óscar Maúrtua cuestionó la moción de vacancia presidencial y la calificó como una medida que tiene argumentos subjetivos y que atenta contra la Carta Democrática Interamericana.

Otro ministro que salió en defensa del jefe de Estado fue Hernando Cevallos (Salud): “Yo he ido a la casa del presidente a conversar distintos temas, no necesariamente son reuniones oficiales. Eso no quiere decir que estemos conversando temas de Gobierno. Podemos conversar temas personales, son dos cosas diferentes”.

Finalmente, la Asociación Civil Transparencia criticó el mensaje a la Nación del presidente Castillo: “No ha aclarado ni la naturaleza ni el contenido de sus reuniones sin registro (en su casa de Breña). El Gobierno debe transparentar los detalles de dichas citas”.

OPINIONES

María del Carmen Alva: “Denuncias hechas por medios de comunicación no han sido aclaradas en el mensaje del presidente Castillo”.

César Acuña: “Lo mejor que podría pasar es que el mandatario Castillo vaya al Parlamento y explique lo que ha estado pasando”.

Ruth Luque: “Me parece que el jefe de Estado hizo un deslinde claro contra la corrupción y ha pedido que se hagan investigaciones”.

Edgar Tello: “El presidente Castillo ha dado explicaciones satisfactorias sobre lo que atiende en Palacio de Gobierno y en su casa”.

Susel Paredes: “Estoy muy molesta, el jefe de Estado no puede salir a decirnos esas cosas. Creo que ha complicado su situación”.

Alejandro Muñante: “Envié un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que investigue reuniones en casa de Breña”.

Ana Jara: “El mandatario Castillo está cavando solito su propia vacancia. Creo que el Congreso sí se tendrán los votos necesarios”.