Si bien el Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por la premier Mirtha Vásquez, esto no quita que las bancadas parlamentarias de oposición tengan en la mira a ministros cuestionados como Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), Carlos Gallardo (Educación) y Walter Ayala (Defensa).

Desde Acción Popular, el congresista Elvis Vergara anunció que plantearán la interpelación a Silva y Gallardo. “Son personas no tienen las credenciales necesarias para poder estar al frente de sus carteras ministeriales”, dijo. Sin embargo, el legislador Edwin Martínez indicó que su colega de bancada había hablado a título personal.

Respecto al ministro Ayala, el parlamentario Roberto Chiabra (Alianza Para el Progreso) afirmó que estaría con las horas contadas, pues no ha dado a conocer los motivos por los cuales se cambiaron a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En tanto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló: “Algunos ministros que están cuestionados deberían ser interpelados y creo que antes de que pasen por una interpelación, el Ejecutivo debería de cambiarlos”.

Cabe indicar que a Silva se le imputa negociar bajo la mesa ‘las cabezas de autoridades de transporte’, mientras que Gallardo se ha mostrado reacio a que exista ‘meritocracia’ en la carrera magisterial.

HABLA TORRES

Para el ministro de Justicia, Aníbal Torres, las posibles interpelaciones, que podrían llegar a censuras, de sus colegas Silva y Gallardo forman parte de una facultad del Parlamento como parte de su rol fiscalizador.

“El Congreso, constitucionalmente, tiene la facultad para interpelar a los ministros e incluso censurarlos. Se tiene que afrontar cada caso de acuerdo a las circunstancias. El presidente (Pedro Castillo) con la premier (Vásquez), si es necesario, realizarán los cambios que convengan”, precisó.

OPINIONES

María del Carmen Alva: “Esperamos que la premier Mirtha Vásquez y su gabinete trabajen en la reactivación económica, la lucha contra la pandemia del Covid-19 y garanticen la paz social y el orden interno que el país necesita”.

Violeta Bermúdez: “Es preocupante que 16 congresistas de la bancada oficialista de Perú Libre hayan votado en contra de la cuestión de confianza. El presidente Pedro Castillo debe llamarlos, reunirse y ver las diferencias”.

Por otra parte, el expremier y congresista Guido Bellido (Perú Libre) escribió en Twitter lo siguiente: “El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y como procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico, por tanto no lleva un gobierno de izquierda socialista”.