El Congreso de la República concluyó su legislatura y un pedido de reconsideración evitó que el adelanto de elecciones generales no pueda ser debatida en la Comisión de Constitución. De esta manera el debate será retomado en la próxima legislatura, ya que esta no fue ampliada.

Te va a interesar: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión para excongresista Freddy Díaz

En el último día de sesión del pleno del Congreso, se aprobó reabrir el debate del adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución, con 69 votos a favor.

Montoya pidió reconsiderar votación sobre adelanto de elecciones

Sin embargo, una solicitud de reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) no pudo ser resuelta por los parlamentarios y finalmente la sesión fue suspendida y como esta legislatura no fue ampliada, el nuevo debate del adelanto de elecciones no se podrá realizar.

Congresista Montoya niega intención obstruccionista

Con esta suspensión, el pedido de reconsideración de Montoya recién será debatido en la próxima legislatura, que comienza en marzo. Al respecto, el parlamentario descartó que su propuesta tenga un fin de obstruccionista. “He pedido una reconsideración y se votará en la próxima legislatura”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso Nano Guerra García consideró esta situación como una obstrucción de ‘la derecha radical que no quiere un adelante de elecciones’.

Más información: