Congreso de la República aprobó dictamen y retorna a la bicameralidad | FOTOS

El Congreso de la República retornará a la bicameralidad tras aprobar esta madrugada el dictamen de la Comisión de Constitución que propone el retorno a un parlamento con cámaras de senadores y diputados.



La norma, que fue aprobada por el mencionado grupo de trabajo, fue ratificada en el pleno del Congreso de la República con 91 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

Con este dictamen, el Congreso pasará a llamarse Parlamento de la República. Además, habrá la Cámara de Diputados tendrá 130 integrantes y la de Senadores, 50.



Para postular a senador se requiere ser peruano de nacimiento y tener, por lo menos 35 años. En el caso de los diputados, la edad mínima es 25 años.

Sobre la reforma, varios congresistas manifestaron su discrepancia ya que en el texto final del grupo de trabajo no se exige a los legisladores presentar una declaración jurada de intereses. Otra controversia está referida a los cambios referidos a la cuestión de confianza, la misma que no procede:



- Con respecto de iniciativas legislativas”, frase que no recogía el texto original que envió el Ejecutivo.



- Si la confianza es rehusada, “ninguno de los miembros del Gabinete puede ser nombrado nuevamente ministro durante un año”.

Asimismo, el jefe del Estado tiene potestad para disolver la Cámara de Diputados si esta “ha censurado o negado su confianza” a dos consejos de ministros. La Cámara de Senadores no podrá ser disuelta “en ningún caso”.

Cabe destacar, que la bancada de Nuevo Perú presentó un dictamen en minoría sobre este proyecto de reforma; sin embargo fue desestimado por la mayoría del Legislativo.