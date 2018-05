Congreso de la República: Aprueban desafuero de Kenji Fujimori | FOTOS

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda el desafuero de los legisladores Kenji Fujimori , Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez (conocidos como los ‘Avengers’) por supuestamente tratar de comprar votos y evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Estos hechos fueron registrados en los llamados ‘Mamanivideos ’.



Así, este caso pasa al Pleno del Congreso de la República , donde se decidirá la suerte de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. La sesión se desarrollaría la primera semana de junio y para aprobar la destitución de los parlamentarios en mención se necesitan de 67 votos. Hay que indicar que cada tema se votará por separado.



En la Representación Nacional podrán votar 100 congresistas, ya que los 30 que conforman la Comisión Permanente están impedidos de hacerlo. Hasta el momento, habría 44 votos de Fuerza Popular, 8 del Frente del Amplio y 8 de Nuevo Perú para aprobar el desafuero. Suman 60 y faltarían 7 para llegar al mínimo requerido. En este caso, los votos de las otras bancadas como Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Apra y Peruanos Por el Kambio, además de los No Agrupados, será clave.



Durante el debate en la Comisión Permanente del Congreso de la República , Julio Rodríguez, abogado de Kenji Fujimori, pidió no aprobar el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Argumentó que lo visto en los ‘ Mamanivideos ’ no puede generar absoluta comisión de algún delito o de alguna infracción a la Carta Magna. Precisó que dicho material fue editado.



Por su parte, Bienvenido Ramírez dijo en su defensa: “Los videos son truchos y el informe donde se me acusa es espurio y trucho, es más, incurre en un delito de falsedad ideológica al haber consignado hechos que no son ciertos. Quiero dejar sentado ante el país que no se ha respetado el debido proceso. Este informe está plagado de irregularidades…”.