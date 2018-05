Congreso de la República: Comisión investigaría los 'Mamanivideos' | FOTOS

Tras la aparición de nuevos ‘Mamanivideos ’, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) anunció que planteará crear una comisión investigadora para este tema, ya que se necesita llegar al fondo de este asunto y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.



“Presentaré la propuesta al Pleno del Congreso de la República mediante mi bancada. Involucraría a todos en general (parlamentarios, exministros, exfuncionarios y al propio Pedro Pablo Kuczynski ). Tengo que hacer un proyecto en borrador y buscar las firmas para proponerlo”, agregó.



Sobre el particular, Richard Acuña (Alianza Para el Progreso) indicó que su bancada pedirá que la Junta de Portavoces decida si es que corresponde o no la creación de una comisión investigadora para el caso ‘ Mamanivideos ’.



Richard Acuña , a título personal, dijo que todo tiene que ser investigado y, si alguien es culpable, debe ser responsable de esos actos irregulares. “Por ahora, prefiero no adelantarme a los hechos ni sentar posición, quiero conocer más”, precisó.