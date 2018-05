Congreso de la República: Cuadran a Luis Galarreta por frase 'medios mermeleros' | FOTOS

El presidente del Congreso de la República , Luis Galarreta (Fuerza Popular), indicó que iba a apoyar ‘una ley de medios mermeleros’ . Estas apalabras no cayeron muy bien en su colega de bancada Milagros Salazar.



“ Me sorprende la respuesta que ha tenido , no ha sido la mejor, porque siempre es cortés con la prensa y da la cara, y cuando tiene que aclarar algo lo ha hecho”, manifestó Milagros Salazar.



Milagros Salazar también indicó que se tiene ver el contexto en que Luis Galarreta brindó estas declaraciones. “Él tendrá que explicar sus motivos, a veces los periodistas vienen incisivos y no estoy en mi mejor momento. Puede haber tenido una respuesta que no ha sido la mejor”, precisó.



En otro momento, defendió la compra que ha hecho el Congreso de la República de televisores de 43 pulgadas. “Es una necesidad. Son una herramienta de trabajo, no para distraernos, sino para nuestro equipo que debe seguir comisiones, la presentación de ministros”, puntualizó.