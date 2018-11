Congreso de la República: Daniel Salaverry y Mauricio Mulder tuvieron tenso enfrentamiento | VIDEO

Otro día más de enfrentamientos en el Congreso de la República. Esta vez el presidente del Congreso Daniel Salaverry y el legislador Mauricio Mulder , del Apra, tuvieron un tenso intercambio de palabras en medio del debate que se llevó a cabo sobre el informe final de la Comisión Lava Jato.

Mauricio Mulder, en representación de su grupo parlamentario, se había excedido en su tiempo de participación, que era 10 minutos, pero Daniel Salaverry le había otorgado cinco minutos más para que termine su exposición, en los cuales acusó a congresistas del Nuevo Perú y el Frente Amplio de no respetar el reglamento al pedir investigaciones contra Alan García dentro de la Comisión Lava Jato.

"No he querido provocar que me pidan interrupciones, por eso estoy haciendo evocaciones, pero no hay problema. El congresista Richard (Arce) me pide una interrupción", señaló Mulder.

Ante esto, Daniel Salaverry no hizo caso a este pedido porque el parlamentario aprista estaba en su tiempo adicional y porque Arce ya había tenido varias participaciones en el debate en el transcurso del día. Mauricio Mulder no reaccionó bien ante esta decisión.

"Le recuerdo que a la congresista (Milagros) Takayama le concedió cuatro intervenciones cuando ella ni siquiera estaba aquí. Por favor", reclamó.

"Congresista Mulder, no voy a entrar en ese juego de contestarle, porque lo que menos quiero es boicotear esta sesión. Continúe por favor", respondió Daniel Salaverry.

Ante la insistencia de Mauricio Mulder de otorgarle la interrupción a Richard Arce, el presidente del Parlamento decidió zanjar el debate. "Quien dirige el debate soy yo, no usted. Continúe", sentenció, lo que generó murmullos en el pleno.

"Si usted quiere debatir conmigo, baje a su escaño. No puede usted debatir desde ahí", reclamó Mauricio Mulder, lo que generó reclamos desde diversas bancadas.

Daniel Salaverry no tuvo más participación en el incidente, y Mauricio Mulder procedió a terminar con su participación.