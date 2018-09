Congreso de la República: Federico Pariona recibió cabezazo de Israel Lazo, aunque luego le pidió disculpas 

Parece que todo está mal en el partido fujimoristaFuerza Popular. El legislador Federico Pariona indicó que su colega de bancada Israel Lazo le metió un cabezazo en medio de una discusión que mantuvieron en el Congreso de la República.

"No puedo negarlo, hubo una agresión por parte del congresista (Israel) Lazo hacia mi persona", comentó Federico Pariona ante cámaras de Canal N tras el incidente.

El motivo, según Federico Pariona, fue por una discusión que surgió en base a diferencias que surgieron en un evento en el que ambos participaron en Junín durante la semana de representación.

"Al parecer, lo que me ha reclamado es que en una audiencia que tuvimos en Chanchamayo no le he querido dar el micrófono, pero eso es totalmente falso", aseguró Federico Pariona, para luego detallar que recibió un cabezazo en el rostro por parte de su ofuscado colega de bancada.

Según Federico Pariona, hubo testigos de la agresión, como la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, y el congresista Octavio Salazar (Fuerza Popular).

Pelea entre congresistas fujimoristas. (Video: Canal N)

LAZÓ PIDIÓ DISCULPAS

Por su parte, tras las palabras de Federico Pariona, el congresista Israel Lazo se disculpó con su colega de bancada y con el Congreso de la República por "los hechos ocurridos" esta tarde.

"Pido disculpas a mi colega Federico Pariona por los hechos ocurridos, colega con quien comparto ideales para el desarrollo de nuestra región Junín y del Perú", escribió Lazo en su cuenta de Twitter con una imagen de un apretón de manos en señal de paz.