Congreso de la República: Nuevo Perú en contra de un 'desafuero express' | FOTOS

El parlamentario Alberto Quintanilla aseguró que la bancada de Nuevo Perú no apoyará un ‘desafuero express’ en el Congreso de la República . Esto al referirse al proceso que afrontan Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.





“Nosotros (la bancada de Nuevo Perú) no apoyaremos un ‘desafuero express’, sino con un ordenamiento previo, solo así podría iniciarse una destitución a través del Congreso de la República ”, manifestó Alberto Quintanilla .





Alberto Quintanilla también dijo que Nuevo Perú está de acuerdo en que se imparta una sanción por el presunto delito que se le imputa a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Sin embargo, precisó que esta pena debe ser precedida por un pronunciamiento del Poder Judicial .





“Mientras eso suceda, la sanción a los denunciados solo se podría ver de manera administrativa. Además, el país no se va a caer si no son desaforados en este momento”, señaló Alberto Quintanilla .





Como se sabe, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de la investigación contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Este recomienda sus destituciones y antejuicios políticos.