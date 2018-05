Días atrás, el presidente de la República, Martín Vizcarra , señaló que no estaba de acuerdo con la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, pero agregó que el Gobierno respetaría la decisión que tome el Congreso de la República sobre este controvertido tema.





Al respecto, el legislador Juan Sheput (Peruanos Por el Kambio) dijo no sentirse satisfecho por Martín Vizcarra . “No creo que uno pueda aceptar una insistencia por parte del Congreso de la República sin que este tome en cuenta las observaciones planteadas. En ese caso, una acción de inconstitucionalidad sería el camino. Lo peor que se puede decir a priori es que aceptaremos algo así”, acotó.





Juan Sheput añadió: “Esta ley sería desastrosa no solo para el Ejecutivo, sino también para los medios porque tienen derecho a tener al Estado como un anunciante”. Agregó que debe esperarse el debate que se viene dando en la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre la llamada ‘ley mordaza’ .





El congresista Carlos Bruce , otro miembro de la bancada oficialista, manifestó que están en contra de la ley que viene impulsando el parlamentario Mauricio Mulder (Apra), ya que ‘es el tipo de legislación que se suele dar en regímenes dictatoriales y no en democracia’.





“Se podrá legislar en materia de establecer criterios de cómo el Estado reparte su publicidad estatal, puede ser, a eso no nos negamos. Pero prohibir que el Estado ponga publicidad en medios privados son cosas dignas de Nicolás Maduro . No estamos de acuerdo con eso y tampoco el Ejecutivo”, precisó Carlos Bruce .