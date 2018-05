Congreso de la República: Siguen dando con palo a Luis Galarreta | FOTOS

“La ley de medios mermeleros la vamos a apoyar de todas maneras”. Esta frase dicha por el presidente del Congreso de la República , Luis Galarreta , le viene costando duras críticas de parte de sus colegas parlamentarios.



El legislador Jorge del Castillo (Apra) indicó que Luis Galarreta debe dar explicaciones sobre sus palabras. “No estoy de acuerdo con sus declaraciones de ninguna manera. La percepción que se da es que es una amenaza y eso no es correcto. Espero que se excuse en el transcurso del día”, dijo.



Por su parte, el congresista Guido Lombardi (Peruanos Por el Kambio) señaló que las declaraciones de Luis Galarreta solo pueden tomarse de manera negativa. “Creo que el presidente de un poder del Estado no puede enarbolar en tono amenazador la aprobación futura de una ley para los medios mermeleros. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Me parece francamente desatinada, impertinente e inoportuna (su frase)”, acotó.



Mientras que el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) precisó: “Lo expresado por Luis Galarreta fue algo inoportuno e inconveniente. Lamento que el presidente del Congreso de la República haya declarado de esa manera”.