El presidente Martín Vizcarra repuntó en su aprobación. El último sondeo de El Comercio-Ipsos revela que el 87% de la población apoya al mandatario, por lo que subió un 35% con respecto al sondeo publicado la semana pasada.

Por otro lado, el 11% de la población desaprueba al mandatario, mientras que 2% no precisó respuesta.

En el desagregado del sondeo se evidencia que en Lima Vizcarra logra 90% de respaldo, 8% de rechazo y 2% no contesta la pregunta; y, en el interior del país, el jefe del Estado obtiene 85% de aprobación, 14% de reprobación y 1% no se pronuncia.

De igual forma, el respaldo al presidente en los sectores socioeconómicos se distribuye de la siguiente manera: en el sector A tiene un 87% de aprobación, 12% de desaprobación y 1% no precisa; en el B, 92% de aprobación, 5% de aprobación y 3% no precisa; en el C, 90% de aprobación, 9% de desaprobación y 1% no precisa; en los D/E 82% de aprobación, 16% de desaprobación y 2% no precisa.

Finalmente, la encuesta indica que el 83% respalda el desempeño del Estado peruano frente al COVID-19, mientras que un 16% expresó lo contrario. Solo 1% no contestó la pregunta.