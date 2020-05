El congresista Daniel Urresti (Podemos) aseguró que las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) “no han tenido tiempo de hacer su lobby” en el Parlamento, luego de que ese poder del Estado aprobara por insistencia el retiro del 25% de dichos aportes.

En ATV, señaló que en el actual Poder Legislativo “todos quieren hacer bien las cosas”, incluyendo los de Fuerza Popular, muy distinto al Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra.

AFP: Congreso promulga ley que permite el retiro del 25% de los fondos

“No han tenido tiempo las AFP para acercarse al Congreso y ver a quién le gusta el aceite, no han podido aceitar a nadie. Los hemos agarrado con un Congreso virgen donde todos quieren hacer las cosas bien, donde todavía no hay corruptos, y espero que no los vaya a haber”, expresó.

“No han tenido tiempo de hacer su lobby, peor por la pandemia. En el actual congreso hay gente con muchas ganas de trabajar. Inclusive en Fuerza Popular yo veo a sus congresistas con muchos deseos de trabajar y aportar, distinto al Congreso anterior”, añadió.

Urresti también afirmó que no es fácil tomar decisiones en el Perú cuando existen poderes económicos “presionando” no solo al presidente de la República, sino también a ministros y directores del Banco Central de Reserva (BCR).

“El presidente [Martín Vizcarra] está en una situación muy difícil y yo me solidarizo con él. Siento mucha empatía, no sé cómo reaccionaría yo en su caso. El verdadero poder lo tienen el dinero y los dueños del dinero”, manifestó el parlamentario.

“Cuando te presionan los dueños del dinero, así seas el presidente, la ministra de Economía, directores del Banco Central o quien seas y te ponen contra la pared, chantajeándote y amenazándote con hacer tal o cual cosa en la economía, y tirarse todo abajo, tú dices: ‘dónde estoy’, ‘ahora qué hago’. No es fácil tomar las decisiones”, agregó.

PROMULGACIÓN DE LA LEY

Como se recuerda, el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) promulgó este jueves la autógrafa de ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP, tras vencer el miércoles 29 el plazo para que Vizcarra la respalde o la observe.

El mandatario no optó por ninguno de esos dos caminos, sino que anunció, en su habitual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la presentación de un proyecto de reforma integral de las AFP y un decreto que permitirá el retiro de 3 mil soles adicionales por parte de los aportantes.