Por: Oscar Torres

Esta semana y media para que termine julio será clave en el control del coronavirus porque, más allá del cambio de premier y de algunos ministros, da la sensación de que el virus está fuera de control. Por tal motivo, Trome conversó con el reconocido infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú, doctor Juan Villena .

Doctor Villena, el presidente Martín Vizcarra acaba de decir que ya no volveremos a una cuarentena. ¿Le parece una buena medida?

Toda medida tiene sus pro y sus contra. Es imposible en este momento decir que la mejor medida es la que tome en este instante. Un día él puede variar y decir que tenemos que regresar a la cuarentena. Pienso que así como están las cosas no vamos a regresar a la cuarentena.

Pero lo real es que la cifra de contagios sigue en aumento. ¿Qué va a pasar?

Van a seguir aumentando, va a haber más gente en los hospitales y ya no hay camas para seguir atendiendo pacientes en cuidados intensivos.

Algunos críticos de Martín Vizcarra dicen que este gobierno destrozó la economía y no paró los contagios. ¿Qué opina?

Es que no tiene que parar el contagio porque no depende del gobierno, del Ministerio de Salud, del Ejército... Depende de las personas. Si a usted le dicen que no salga porque se puede infectar y no hace caso y sale, ¿de quién es la culpa?

Para usted como infectólogo, ¿cuál es su explicación de que haya esta explosión de contagios en el Perú?

Aquí ha habido y, es verdad, algunos errores. El primer error ha sido no percatarse del comportamiento de las personas. Tuvo que darse cuenta el gobierno, al inicio, que todo el mundo salía y tomar una decisión mucho más drástica. Si yo estuviera en la decisión seguramente hubiese dicho: ‘A los que salen los detienen y no los sueltan hasta que se acabe la cuarentena’. Nadie más hubiese vuelto a salir.

Con el inicio de la reactivación económica, los vuelos nacionales y viajes interprovinciales, ¿la cosa puede empeorar?

Sin duda. Si es que no se tiene el cuidado podría suceder que los microbuses en Lima y los buses interprovinciales se llenen de gente y sea más fácil que pueda haber transmisión del virus entre pasajeros.

Si tuviera que precisar algún error, ¿ese fue no comprar desde el inicio más pruebas moleculares?

Sin ninguna duda que desde un inicio debió hacerse muchas más pruebas moleculares de las que se hizo, y adoptar una actitud más drástica con las personas infectadas y con los contactos porque no fue posible debido a que no habían pruebas, y es que tampoco se vendían en el mercado mundial. No era tan fácil conseguir más pruebas moleculares y el costo es muy alto.

¿Por qué más?

Nosotros no somos un país del primer mundo donde fácilmente puedes desarrollar 200 o 300 mil pruebas moleculares porque tienen laboratorios, los insumos suficientes para poderlas desarrollar. Si nosotros comprábamos kits, no hubiésemos podido desarrollar la cantidad de pruebas que eran necesarias porque no contábamos con laboratorios y eso es una responsabilidad de todos los gobiernos que han precedido al actual.

¿La idiosincracia y la informalidad en el Perú generan un escenario más complicado?

El sector Salud es una desgracia a pesar de que en realidad se ha equipado un gran número de camas. Estamos hablando de más de dos mil a tres mil camas nuevas aquí en los hospitales, inclusive en las torres de la Villa Panamericana. A pesar de ello estamos en déficit. Imagínese cómo estábamos hace 6 meses, un Sistema de Salud destrozado como lo han dejado los gobiernos anteriores. No habían camas de cuidados intensivos.

La Cámara de Turismo está pidiendo que se abran discotecas y bares, ¿estaría de acuerdo?

No, eso es una locura.

PILAR MAZZETTI

¿En qué cree que se va a diferenciar la labor de Pilar Mazzetti de su antecesor Víctor Zamora?

Ella va a impulsar un poco más formalmente lo que es atención primaria. No va a descuidar los hospitales de tercer nivel porque esto es sumamente importante. Este es un instante en que es muy difícil decidir qué cosa hago primero. Todas tienen que hacerse simultáneamente, o sea, tiene que preocuparse tanto por las camas de cuidados intensivos, las que no lo son y el primer nivel de atención, que yo creo que ahí sí ha sido un error el descuidarlo y dejarlo durmiendo hasta el día de hoy. Debió atenderlo desde hace mucho tiempo.

Han pasado poco más de cuatro meses del inicio de la cuarentena y no hemos llegado a la famosa meseta. ¿En qué etapa estamos?

Ya estamos casi en una meseta porque los casos que se están produciendo se mantienen en el mismo porcentaje desde hace unos días. Entonces podría haber un recrudecimiento. No es que vamos a partir de cero nuevamente porque nunca hemos llegado a cero.

¿Entonces?

No se puede decir que se reactiva, sino que simplemente podría ampliarse nuevamente el número de casos nuevos y de casos de pacientes infectados que lleguen a los hospitales…

Los hospitales están colapsados, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos?

Cumplir con las normas de bioseguridad que desde hace meses viene señalando el gobierno, los medios de comunicación. Todo el mundo dice ‘quédate en casa’, ‘no te muevas’, ‘no vayas a lugares donde hay mucha gente’, ‘mantente a la distancia más de un metro entre persona y persona’, ‘ponte una máscara y utilízala bien’... lavándonos las manos, manteniendo la distancia y cubriéndonos en la mejor de las formas con la mascarilla no hubiésemos tenido tantos pacientes.

SEGUNDA OLA

¿Una segunda ola puede ser devastadora para nuestro país?

De todas maneras si se siguen incrementando los casos vamos a tener dificultades porque hay problemas con el oxígeno. Fuera de Lima no hay muchas camas de cuidados intensivos. Entonces en Lima van a seguir llegando ventiladores, vamos a tener la posibilidad de seguir recuperando nuevas camas de cuidados intensivos, pero en las regiones esto no va a suceder.

En este momento ¿se podría decir que el virus está fuera de control?

Bueno, el virus siempre ha estado fuera de control. Y nosotros hemos hecho todo lo posible para que esté fuera de control.

Actualmente, ¿dónde están los principales focos de contagio?

Según los datos epidemiológicos está yéndose para el sur: Arequipa y Moquegua como nuevas zonas de contagio, porque en Lambayeque es fuerte, una población enorme y están falleciendo de una manera mucho mayor de la que fallecieron en Loreto, por ejemplo, en cuanto se refiere al porcentaje de gente que muere.

¿El uso de protector facial en los buses es útil para evitar contagios?

Es útil para que nos acordemos de que hay un virus, para que no nos toquemos la cara, pero el diseño que tienen no me parece que sea de gran protección.

¿Vamos a tener que convivir un buen tiempo con la enfermedad?

Sin duda.

Ha surgido una luz de esperanza con el tema de las vacunas. Siendo optimista, ¿cuándo cree que podríamos tenerla?

El próximo año.

La limpieza es fundamental. Tiene que haber agua en todas las regiones.

La doctora Mazzetti me confesó que ‘hasta el ánimo nos permite tener mejores defensas contra el virus’. ¿De acuerdo?

Eso es cierto, cuando uno está deprimido las defensas disminuyen, o sea, tenemos que sonreír. Yo sonrío permanentemente para que no me abandonen mis pocas defensas que debo tener a estas alturas.

Muchas gracias, doctor Villena, y ojalá vengan tiempos mejores…

Sin duda, ojalá que sea así. Gracias.