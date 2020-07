La exministra de Salud Patricia García expresó su discrepancia con las expresiones dadas por el presidente Martín Vizcarra , quien señaló que es posible que todos los ciudadanos sean afectados o se contagien por el nuevo coronavirus en nuestro país, debido a que la pandemia no está controlada y cada día hay más contagios en el mundo.

En entrevista para América Noticias, García indicó que desde el punto de vista epidemiológico esta precisión no es acertada porque a la fecha las acciones a la que apunta el Gobierno es hacer un llamado a la prevención para mitigar el avance de contagios por COVID-19.

“Discrepo totalmente con él [Martín Vizcarra]. Eso que todos nos vamos a contagiar tarde o temprano no es correcto. Se van a contagiar las personas que no se cuidan o que no tienen cómo cuidarse. Este es un virus para lo cual debemos prevenir infectarnos y lo que queremos es reducir el número de personas que se infectan, ganar tiempo porque sabemos que vendrá la vacuna y esa debería ser la forma, finalmente, de prevenir”, remarcó.

“Sobre todo, ¿saben por qué es importante prevenir?, porque ahora que sabemos más, sabemos que las personas que se infectan no solo pueden hacer la enfermedad, pueden fallecer, sino que hay secuelas importantes pulmonares, neurológicas y parece también que podrían traer secuelas importantes a nivel cardiovascular, entonces mejor, es prevenir que tener que lamentar”, añadió.

Patricia García además indicó que sí respalda al mandatario cuando hizo un llamado a los peruanos a mantener una actitud responsable frente a la pandemia en el país. Esto debido a que indicó que las cifras de casos por COVID-19 están incrementándose en la zona sur del país, y volvió a subir en Lima y Callao.

Martín Vizcarra se pronuncia sobre el cobro de las pruebas que hacen las clínicas privadas

En ese sentido, consideró que el Ejecutivo debe adoptar otras medidas. Citó como ejemplo aplicar acciones en el transporte público como reforzar la fiscalización en cuanto a aforos.

Asimismo, mostró su opinión en contra de la reactivación de algunas actividades económicas como la reanudación del servicios de restaurantes porque, según dijo, aumentaría el riesgo de contagio porque implica que las personas se retiren la mascarilla. También, tras la reanudación de viajes interprovinciales, pidió a las personas que opten por este servicio si en verdad tienen necesidad de hacerlo.

“En lo que sí estoy de acuerdo con él es que se debe tener comportamientos responsables, pero también es necesario que haya políticas que hagan que estos se den. Los números están subiendo desafortunadamente en lugares que no teníamos antes como la zona sur como Arequipa, Moquegua y Tacna, pero también estas son las malas noticias y lo tienen que saber las personas porque tienen que cuidarse, es que en zonas donde los números bajaban como Lima y Callao ya comenzaron a subir y eso es producto del comportamiento”, añadió.

“Nosotros no hablamos de cerrar y volver a una cuarentena total. Los pasos se tienen que ir dando con los números. Los números no se pueden negar. Parece que no les gusta decir un rebrote, pero sin embargo vemos que los números van aumentando. Lo que vemos en la realidad es que las camas no alcanzan y es porque va habiendo mayor número de infectados”, indicó García, quien forma parte del Comando de Operaciones COVID-10.

