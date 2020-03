¡Reapareció en redes! Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros conocido por haber protagonizado el cierre del anterior Congreso de la República, utilizó su cuenta de Twitter para compartir un video donde da consejos a la ciudadanía para prevenir el contagio del coronavirus en el Perú, enfermedad que ya infectó a 39 personas en nuestro país.

En el video, el también actor aparece junto a la doctora Magaly Blas, quien explica la manera correcta de lavarse las manos para prevenir la propagación del virus.

“Ya recibiste mucha información sobre el coronavirus, pero lo cierto es que ya está aquí, ya llegó y la cosa es seria. Hay muchas cosas que no puedes evitar, pero hay cosas que sí están bajo tu control. La información que busques, que compartas, que sea de gente que sabe, no yo, la doctora”, señaló Salvador Del Solar.

Blas sugirió lavarse bien las manos. “Debes cantar dos veces feliz cumpleaños para recordar que son 20 segundos. Lavarse las manos te puede salvar la vida”, refirió. También recomendó no abrazar ni besar por ahora.

Asimismo, cubrirse la nariz y la boca con el brazo al estornudar o toser, y evitar acudir a lugares concurridos como centros comerciales o conciertos “para no contagiarte, ni contagiar a nadie”.

Por su lado, Del Solar exhortó a la población a no realizar compras masivas de productos de primera necesidad para no generar desabastecimiento. “Pensemos en los demás, no acabemos con el papel higiénico ni el jabón”, expresó.

Finalmente, el ex primer ministro indicó que no hay crisis que se vayan a superar solamente con las medidas del Gobierno. “De ti depende la salud de los demás. Ya lo hemos hecho antes, juntos la hacemos”, concluye el spot.

Cabe indicar que el último viernes el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó 17 nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú y con esto se elevó a 39 el número de personas afectadas por esta enfermedad.

La mayoría de pacientes está bajo aislamiento domiciliario y uno se encuentra internado en el hospital Edgardo Rebagliati.