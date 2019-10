Crisis en el Perú | La diferencia entre el cierre del Congreso de Martín Vizcarra y el autogolpe de Alberto Fujimori

Luego que Martín Vizcarra decidiera disolver el Congreso de la República el pasado 30 de septiembre , muchos detractores del presidente no dudaron en tildarlo de 'dictador' y comparar esta situación con el 'autogolpe' del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori.



Sin embargo, en ambos casos existen marcadas diferencias, pues en el caso de Vizcarra, solo intervino el Congreso de la República, mas no los demás poderes del Estado como sí lo hizo Fujimori en su momento.

QUÉ HIZO MARTÍN VIZCARRA



- Decretó la ‘disolución constitucional’ del Congreso.

- Convocó a elecciones de congresistas.

- Su gabinete ministerial renunció al no contar con la confianza del Congreso.

- No tocó a los otros poderes del Estado.

- Las Fuerzas Armadas y la Policiales le dieron un respaldo posterior a la medida.

- No cortó ninguna libertad constitucional.

- Según la OEA, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la medida.

QUÉ HIZO ALBERTO FUJIMORI



- Con el respaldo de las Fuerzas Armadas disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal de Garantías Constitucionales y Ministerio Público.

- Persiguió a lospolíticos de la oposición.

- Instauró un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

- Convocó a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático.

- Dispuso el control de los medios de comunicación

- Su decisión recibió la condena internacional.