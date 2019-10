Crisis en el Perú | Martín Vizcarra alista nuevo gabinete tras renuncia de Mercedes Aráoz | FOTOS

El Perú vive uno de sus momentos políticos de mayor suspenso. Por un lado se encuentra el mandatario Martín Vizcarra , quien disolvió el Congreso, y por el otro estaba la ahora ex vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien ayer renunció irrevocablemente al cargo y a de 'presidenta' encargada por un Parlamento de mayoría fujimorista y aprista.



En Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra seguía despachando y analizaba junto a su flamante premier, Vicente Zeballos, los nombres de quiénes podrían conformar su próximo Gabinete Ministerial.



Además, sostuvo reuniones con quienes fueron integrantes de la bancada de Peruanos Por el Kambio y con personalidades políticas y jurídicas.



Mientras que Aráoz se mantuvo alejada del Parlamento y se refugió en el seno de su hogar. Luego brindó algunas entrevistas, donde explicó los motivos del por qué aceptó juramentar como presidenta encargada por 12 meses. Todo esto hace que se acreciente la situación de incertidumbre que viven los peruanos.

‘GOLPE DE ESTADO’

Mientras tanto, Pedro Olaechea declaró a medios extranjeros. A ‘Bluradio’ (Colombia) le indicó que “en el Perú hay un golpe de Estado, lo que es muy distinto a tener dos presidentes en ejercicio”.



Agregó que “si Vizcarra no disolvía al Parlamento, la vacancia se le venía definitivamente”. Luego, en conferencia de prensa, dijo que se ha querido ver al Congreso como un ente corrupto, pero que ninguno de sus miembros está inmerso en la trama de corrupción de la empresa Odebrecht.



“Lamentablemente la corrupción se ha entendido como que el legislador es el corrupto. Que yo sepa el Congreso no contrata carreteras, hidroeléctricas, no otorga contratos de ningún tipo. No entiendo cómo el Congreso es corrupto”, acotó Olaechea.

‘INEVITABLE’

Por otra parte, el Partido Nacionalista, liderado por Ollanta Humala, precisó que la disolución del Parlamento era ‘inevitable’. “Es una oportunidad para corregir errores y acelerar la solución a los graves problemas que viene sufriendo el pueblo peruano”, remarcaron.

Sepa que…

- Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, sostuvo que ‘la actual crisis política nos debe llevar a una profunda reflexión, evitando caer en venganzas y complicidades’.



- Con lágrimas en los ojos, la fujimorista Luz Salgado indicó: “Señor Martín Vizcarra, lo hago responsable por nuestras vidas. Ya tienen su 5 abril aquellos que tanto criticaban”