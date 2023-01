En horas de la mañana, el congresista Waldemar Cerrón , de la bancada de Perú Libre , declaró para la prensa y expresó su postura frente a su exigencia de un referéndum para una asamblea constituyente en el adelanto de elecciones. Según argumentó, su agrupación no retrocederá en su pedido y que en la actualidad no son solo ellos sino las manifestaciones en las calles las que piden que se lleve a cabo esta consulta.

Waldemar Cerrón sobre elecciones

“La izquierda siempre ha cedido, pero en esta ocasión no vamos a ceder porque es el clamor popular y no somos nosotros, son ellos quienes no quieren en su agenda considerar la mejora del Perú”, se refirió en alusión a los distintos grupos del Congreso que no respaldan su propuesta.

Asimismo, el legislador dijo que, por encima del adelanto de elecciones, lo más urgente es cambiar la Constitución, al señalar que hay una mayoría según las encuestas que respalda esta posibilidad.

En ese sentido, Cerrón acusó a los legisladores que se les oponen de ser los que no tienen la amplitud para debatir y llegar a acuerdos, pues considera que están truncando la posibilidad de cambiar la Constitución.

“El condicionamiento viene de la derecha que quiere aprovechar para sepultar la posibilidad de una consulta. ¿Qué daño puede hacer una consulta para una asamblea constituyente? Nos abriría el paso para saber definitivamente si la posibilidad para salir de esta crisis es a través de esta asamblea o seguir en este marasmo”, sentenció el congresista.

Cuenta con el apoyo de su bancada

Esta posición fue respaldada por un comunicado publicado este viernes por Perú Libre, donde señalan que estarán a favor de las elecciones generales el 2023 si es que incluyen la consulta popular para una asamblea constituyente.