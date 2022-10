El presidente Pedro Castillo enfrenta una grave acusación por presuntamente liderar una organización criminal desde Palacio de Gobierno. Hace unas horas la fiscal de la nación, Patricia Benavides, lo denunció constitucionalmente ante el Congreso, que enfrenta ahora la posibilidad de vacar al mandatario nacido en Chota. No sería la primera vez. Aquí la lista de los presidentes sacados del poder por acciones judiciales o manifestaciones populares.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

En 1990 le ganó las elecciones al escritor Mario Vargas Llosa prometiendo que no aplicaría el shock económico. Fue lo primero que hizo. Tras la denuncia de su propia esposa Susana Higuchi de que su familia se aprovechaba de las donaciones de ropa usada del Japón, dio un golpe de estado el 5 de abril de 1992. Cerró el Congreso, el Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal de Garantías Constitucionales. Se convirtió, en la práctica, en un dictador. Presionado por la OEA, convocó a elecciones del Congreso Constitucional Democrático (CCD), en el que no participó la mayoría de la oposición y se encargó de redactar la nueva Constitución Política del país. Ya con el poder absoluto (controlaba todos los poderes del estado y las fuerzas armadas a través de su corrupto asesor Vladimiro Montesinos), se lanzó a la reelección pese a que la ley se lo impedía. Le ganó al exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar.

En el interín se capturó a la cúpula de Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán incluido. En el período del 95 al 2000, se violaron los derechos humanos de muchos peruanos y se produjo un robo a todo nivel de las arcas del estado. Pese a que la prensa informaba lo corrupto que era su asesor Montesinos, Fujimori lo mantuvo hasta el final. En las elecciones del 2000, volvió a ganar con polémica, esta vez a Alejandro Toledo. Solo con la proyección del video de Alberto Kouri, el 14 de setiembre de ese año, donde se le ve a Montesinos entregándole 15 mi dólares para que se pase al oficialismo, el régimen se derrumbó.

Fujimori pide permiso para viajar a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Brunei. Pero acabada la cita, viaja a Japón y allí se hace pública su renuncia a la presidencia. Su secretario José Kamiya envía al entonces oficial mayor del Congreso, José Cevasco, un fax con la carta de renuncia. Él tenía el original. Ya en Japón se conoce lo que muchos sospechaban: Alberto Fujimori era japonés.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

El ‘presidente de lujo’, exministro de Economía de Alejandro Toledo, ganó las elecciones del 2016 a Keiko Fujimori. Fue por muy poco margen: 41,438 votos, según la ONPE. Por ello, desde los cuarteles de Keiko, quedó la duda de que le robaron las elecciones. Es más, nunca felicitó a su rival. No bien se instaló PPK en el poder, empezó el plan desestabilizador de la oposición. Uno de sus primeros ministros en ser censurado, pese a tener altos índices de aprobación y una trayectoria ejemplar, fue Jaime Saavedra, de educación. Luego le siguieron Martín Vizcarra, titular de Transportes, quien solo llegó hasta mayo del 2017 por el escándalo del aeropuerto de Chincheros. Le siguieron Alfredo Thorne, de Economía y Marilú Martens, de Educación. Jaqueado por una oposición que no le daba tregua, PPK decide algo muy radical: comprar votos en el Congreso para que no lo vaquen.

El operador fue Kenji Fujimori, de las mismas filas del fujimorismo. El menor del clan Fujimori buscaba una sola cosa: liberar a su padre preso. Y lo logró, aunque por un breve tiempo. La Navidad del 2017 indultó a Alberto Fujimori. Una ola de indignación surgió en el Perú por el ‘arreglo’ bajo la mesa. Días después se conocieron videos de la presunta compra de congresistas a cambio de obras. Kenji fue sancionado al igual que los que lo acompañaron. Su papá regreso a prisión. El 21 de marzo de 2018 renunció a la presidencia en un mensaje a la nación. Pese a que le había dicho que se irían todos, lo sucedió su vicepresidente Martín Vizcarra.

MARTÍN VIZCARRA

Keiko Fujimori se encargó de revelar que tuvo tratos con él apenas llegado a la presidencia. Era aparentemente un alfil del fujimorismo. Pero una vez en el poder, se ‘independizó’. Según el libro de Martín Riepl, Vizcarra. una Breve Historia de Lealtad y Traición, el expresidente mantuvo reuniones con enviados del fujimorismo cuando PPK estaba en los estertores de su gobierno y él fungía como embajador en Canadá. PPK prácticamente lo obligó a regresar al Perú para que le diga si lo estaba traicionando, pero Vizcarra lo negó. Pero era un secreto a voces.

Cuando Kuczynski renunció, Vizcarra asumió el cargo. No tenía partido ni congresistas. Lo primero que hizo fue deshacerse de su vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien tenía tanta amistad con él que lo llamaba ‘hermanito’. Y empezó a gobernar, pero tras deslindar con el fujimorismo, este empezó a ponerle piedras en el camino como había hecho con PPK. El 30 de setiembre de 2019, Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República al considerar negada la cuestión de confianza que presentó el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, por el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). El Congreso, cuyo presidente era Pedro Olaechea, reaccionó tarde, ‘vacó’ al presidente y nombró como nueva presidenta a Mercedes Aráoz. El acto les duró poco. Esa misma noche se difundió por Twitter una foto de Vizcarra con los comandantes generales de las fuerzas armadas en Palacio de Gobierno. Era el respaldo que necesitaba.

En las primeras horas del día siguiente, Aráoz renunció. Estaba todo consumado. En enero del 2020 se eligió al nuevo Congreso de la República. Si pensaba que con este sí podía trabajar, se equivocó. Con la llegada de la pandemia, el gobierno trató de comprar las vacunas. En ese contexto se descubrió que se había vacunado con sinopharm, junto a su esposa y hermano. Además, tenía el escándalo por la contratación del cantante Richard Swing. Sin embargo, ninguna de estas razones fueron los que lo perdieron. El 9 de noviembre, el Parlamento encabezado por el acciopopulista Manuel Merino de Lama decidió vacarlo por permanente incapacidad moral por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

MANUEL MERINO DE LAMA

Muchos, en son de burla, lo llamaron Manuel, ‘el breve’. Es que solo duró en el cargo cinco días, jaqueado por la protesta general.

Como presidente del Congreso, tuvo que asumir la primera magistratura tras la vacancia de Martín Vizcarra. Nombró de inmediato un gabinete ‘de ancha base’ presidida por el experimentado exministro y excongresista Ántero Flores Araoz. Merino debía quedarse hasta las elecciones del siguiente año. Esa era la idea, pero el pueblo dijo no. Las protestas se originaron apenas conocida la decisión del legislativo. Algunos parlamentarios, como Carlos Tubino y Ricardo Burga, sufrieron agresiones. El primero con un cono de plástico lanzado desde el aire y el otro con un puñetazo. La masa de manifestantes, fundamentalmente jóvenes, salieron a las calles y se enfrentaron a la Policía.

El 14 de noviembre fue el día de las protestas más violentas. La masa intentó llegar al Parlamento y Palacio de Gobierno, atacando con piedras y palos a los agentes. Cerca del Parque Universitario, en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, los jóvenes Jack Brian Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) murieron producto de balas. Por el lado de la Policía, se informó de 100 heridos. La mañana del 15 de noviembre, tres ministros renunciaron. Al ser entrevistado Ántero Flores Aráoz, presidente del Consejo de Ministros, dijo apesadumbrado que no podía comunicarse con Merino ni este lo llamaba. Horas después, Merino apareció por cadena nacional para anunciar su renuncia al cargo. En su reemplazo asumió Francisco Sagasti.

