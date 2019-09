Donayre denuncia que Rosa Bartra se atrincheró en las puertas del Congreso para impedir ingreso de del Solar

¡INAUDITO! Esta mañana, el pleno del Congreso de la República estuvo bastante acalorado antes de iniciar la elección de miembros del Tribunal Constitucional, luego de que se le niegue el espacio al premier Salvador del Solar para sustentar la cuestión de confianza que cuestiona el proceso para elegir a los integrantes del TC.



En imágenes captadas por Canal N se puede ver cómo un grupo de congresistas, entre los que estaban Jonnhy Lescano, Jorge del Castillo y Patricia Donayre, intentaba salir del hemiciclo mientras otras personas empujaban las puertas desde el exterior.

Tras unos minutos, Patricia Donayre logró salir y denunció ante la prensa que fue la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra , quien estuvo involucrada en el cierre de las puertas del pleno.

"Los congresistas ni dejan entrar al premier. La señora Bartra está atrincherada. Es increíble lo que está sucediendo", dijo indignada la parlamentaria de Unidos por la República.

"Las congresistas de Fuerza Popular afuera, y adentro tratando de salir algunos compañeros que no pueden salir porque no quieren que ingrese el premier. Han dado órdenes a los de seguridad para que no les dejen ingresar. Supongo que la orden viene de la Mesa Directiva", agregó Patricia Donayre.