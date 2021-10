El excongresista César Combina, en conversación vía WhatsApp con Trome, cuestionó a Mirtha Vásquez por haber aceptado ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros y llevar en la cartera del Interior a Luis Barranzuela, abogado de Vladimir Cerrón en el caso de lavado de activos que se le sigue al líder de Perú Libre.

“La señora Vásquez se estaría prestando para blindar a ‘Los Dinámicos del Centro’, porque es preocupante, por no decir sospechoso, que ella no vea el claro conflicto de intereses que hay detrás del ministro Barranzuela”, dijo.

Combina agregó lo siguiente: “Conozco a la señora Vásquez del Congreso anterior y la verdad que toda su trayectoria la está tirando por la borda volviéndose cómplice de esta patraña. Es muy grave que justo el día que se dicta prisión preventiva para (algunos integrantes de) esta organización criminal, se ponga de ministro a nada menos que al abogado de estos delincuentes. A mí no me cabe la menor duda que (el presidente) Pedro Castillo está comprometido en toda esta trama de dinero ilícito en Perú Libre y por eso está tratando de borrar todas sus huellas”.

Excongresista César Combina alerta sobre posible blindaje a 'Los Dinámicos del Centro'.

HACE LLAMADO

Por tal motivo, hizo un llamado a los congresistas de oposición a no otorgar el voto de confianza ante estos graves hechos. “Las bancadas no pueden cometer el mismo error que con el Gabinete Ministerial que lideró Guido Bellido, al que primero dieron la confianza y luego quisieron censurar ministro por ministro. Esto ya se trata de una organización criminal que por sus propias broncas internas terminó desarmando su Consejo de Ministros. No es una victoria de la oposición. Sáquense esa idea de la cabeza”, acotó.

“¿Se imaginan si Keiko Fujimori (Fuerza Popular) hubiera ganado las elecciones y puesto a su abogada Giulliana Loza como ministra de Justicia? Así de insólito es lo que estamos viendo con Barranzuela en el portafolio del Interior, pero los caviares y la izquierda aquí ya no se indignan. Como se trata de la señora Vásquez prefieren morderse la lengua, como siempre”, puntualizó.