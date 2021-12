El programa ‘Beto a saber clandestino’ (Willax TV) difundió unos ‘chats’ en WhatsApp, algo subidos de tono, entre el ministro de Salud, Hernando Cevallos, y la exfuncionaria del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Lisbeth Huamán.

Se aprecia una conversación y envío de fotografías de corte erótico entre ambos, donde Huamán le pide una serie de favores al político (presuntos puestos de trabajo). Además, hablan de verse, de pasarla súper bien juntos, de acariciarse y el ministro dice imaginársela como un bizcochuelo.

La charla sigue su curso y Cevallos le pide a Huamán una foto. Ella le envía dos imágenes, una que sería de su pierna saliendo de la ducha y otra vistiendo un polo muy escotado.

En tanto, la defensa del ministro Cevallos llegó a través de su cuenta en Twitter: “Rechazo tajantemente cualquier tráfico de influencias que con chats malintencionados ha difundido un programa. Las personas señaladas en el reportaje no han sido beneficiadas ni contratadas durante mi gestión”.

REACCIONES

El excongresista César Combina calificó como ‘vergonzoso’ lo que se aprecia en los chats entre Cevallos y Huamán. “Lo que comprobamos es la podredumbre total de los políticos que hoy están en el poder”, señaló tajantemente.

Agregó: “Cevallos no tiene nada de moral y debe ser cesado de su cargo en el Ejecutivo. También debe haber un pronunciamiento del Congreso y del propio Gobierno, pues no se debe guardar un silencio cómplice. Tenemos que decirle no al chantaje y extorsión sexual”.

Opinión contraria tuvo el exlegislador Rogelio Tucto: “No veo nada de malo en el WhatsApp del ministro Cevallos. ¿Cuál es el contexto? Es que los caviares y la derecha quieren bajarlo porque saben que es un cuadro potencial para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con ello la articulación perfecta con todos los sectores progresistas y democráticos del país”.

EXTRACTOS DE LOS ‘CHATS’

Lisbeth Huamán: “Y se me vino a la mente tus caricias… En especial ahí, jajaja…”.

Hernando Cevallos: “Quiero verte aunque sea una imagen…”.

Hernando Cevallos: “Es que no puedo salir. No me hago problemas por tu depa, normal…”.

Lisbeth Huamán: “Ok, jajaja…”.

Hernando Cevallos: “Voy en 20 minutos. ¿Número de depa…?”.