Daniel Salaverry 'choteó' a Rosa Bartra en el Congreso de la República y ella lo llamó "Judas" 

Daniel Salaverry, presidente del Congreso de la República, apagó el micrófono a Rosa Bartra, parlamentaria de Fuerza Popular, cuando le quiso ceder la palabra a Javier Velásquez Quesquén.

"Congresista Rosa Bartra, usted está en el uso de la palabra. No le puedo quitar el uso de la palabra para dársela a otra persona; sin embargo, si usted está de acuerdo, yo no tengo ningún problema en cederle al congresista Velásquez", dijo Daniel Salaverry a la fujimorista.



"No solamente estoy de acuerdo presidente, sino que tengo que protestar...", respondió Rosa Bartra, Daniel Salaverry le apagó el micrófono, dijo "gracias" y le cedió la palabar a Javier Velásquez Quesquén, causando la risa de algunos congresistas y periodistas en el hemiciclo.



Salaverry apagó el micrófono a Bartra en el Congreso. (Video: Difusión)

La bancada de Fuerza Popular lo tomó como una falta de respeto y aunque pretendió retirarse del Pleno del Congreso, luego retornaron para culminar la sesión.



Horas después de los sucedido, Rosa Bartra escribió en su cuenta de Twitter sobre Daniel Salaverry: "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos", concluyó.