Daniel Salaverry concluye sesión de bancadas sin votación y congresistas de Fuerza Popular se quedan estupefactos

¡Daniel Salaverry no se dejó apabullar! A pesar de los reclamos de varios congresistas de Fuerza Popular que se enfrentaron a él en medio de la sesión del debate sobre bancadas, el Presidente del Congreso se mostró firme y no titubeó para contestarles a sus colegas.



Así sucedió con la congresista Alejandra Aramayo, quien lo llamó gracioso. "No soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor", le respondió Daniel Salaverry.

Asimismo, cuando Luz Salgado le pidió que pusiera orden en medio de la intervención de Micky Torres, Daniel Salaverry se mostró molesto y le contestó con una firmeza que sorprendió a más de uno.

"Congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Respete usted. Aprenda a respetar", dijo Daniel Salaverry.

Finalmente, el presidente del Congreso finalizó la sesión con una decisión que dejó estupefactos a todos los congresistas de Fuerza Popular que se encontraban en la sesión. Y es que no se realizó la votación para determinar la formación de nuevas bancadas.

"El día de hoy se ha dicho que yo, como Presidente, he convocado a esta sesión porque me he dado cuenta que he cometido un error y voy a corregirlo. No es así. De acuerdo al reglamento he cumplido con acatar una disposición de más de un tercio de los integrantes de esta comisión que me solicitaron que yo convoque a esta sesión", dijo Daniel Salaverry.

"La agenda puntual de esta sesión era a fin de esclarecer los alcances de la supuesta cuestión previa acordada por el referido órgano parlamentario sucesión del 31 de julio del 2018. Habiéndose cumplido con dar cuenta respecto a la agenda de la sesión, se levanta la sesión" , concluyó Daniel Salaverry.

Cabe indicar que la sesión terminó con los aplausos de las bancadas de los no agrupados, las bancadas de izquierda y de Acción Popular. Por su parte, los integrantes de Fuerza Popular se quedaron estupefactos ya que no hubo votación.