Daniel Salaverry a Fuerza Popular: "Cumplan con la consigna, ejecuten su venganza"

El expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, aseguró, durante su intervención en la sesión del pleno, que la sanción que recomendó la Comisión de Ética en su contra es una venganza de parte de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular "por no dejarse manejar como un títere" cuando ocupó el máximo cargo del Legislativo.

Daniel Salaverry aseveró que podría rebatir cada uno de los puntos del informa de la Comisión de Ética en su contra, pero indicó que esto no serviría puesto que "ya hay una decisión tomada" por parte del fujimorismo para sancionarlo.

"Podría estar rebatiendo cada punto de ese informe que ha leído la presidenta de la Comisión de Ética, pero sería en vano. ¿De qué serviría? Si aquí ya hay una decisión tomada. Estoy seguro que ya les llegó la orden al WhatsApp así que cumplan nomas con la consigna, ejecuten su venganza", señaló Daniel Salaverry.

"El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar es porque yo me mantuve firme en ese lugar donde usted está sentado, porque no me dejé manejar como un títere como quería una cúpula, porque acabé con la agencia de empleos en la cual se había convertido este Congreso", agregó Daniel Salaverry.

Daniel Salaverry cuestionó diversos hechos sindicados a legisladores de diversas bancadas por los cuales no se les recomendó ninguna sanción y remarcó que pese a la sanción seguirá trabajando por el Perú y en contra de la corrupción.

"¿A mí se me acusa acaso de tener trabajadores fantasma? ¿Se me acusa acaso de haberle recortado el sueldo a mis trabajadores? ¿Se me acusa de haber promovido leyes en favor de la pesca negra, de los casinos?", cuestionó Daniel Salaverry.

"Nada va a impedir que siga trabajando por mi país, nada lo va a impedir. Yo voy a volver, pero voy a volver más firme que nunca a enfrentar a la corrupción", añadió Daniel Salaverry.

Daniel Salaverry se defendió con estas declaraciones ante el pleno del Congreso luego que se aprobara una sanción contra Yesenia Ponce, de Peruanos por el Kambio, de suspensión por 60 días.