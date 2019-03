Daniel Salaverry: "Fuerza Popular quiere sacarme de la Mesa Directiva a como dé lugar" | VIDEOS | FOTOS

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , aseguró que Fuerza Popular busca retirarlo de la Mesa Directiva del Parlamento "a como dé lugar". Explicó, en ese sentido, que por ello la legisladora fujimorista Karina Beteta lo ha denunciado por presunto maltrato , pero le cuesta creer que Keiko Fujimori esté detrás de estas denuncias que solo buscan 'desterrarlo' de la presidencia del Parlamento.

"Me queda claro que sigo siendo incómodo para Fuerza Popular, que no les gusta las decisiones que he tomado desde que asumí la presidencia del Congreso [...] de que haya limpiado el Congreso de gente que realmente no aportaba mucho [...] En fin, parece que ahora, a través de estas mentiras, quieren sacarme de la Mesa Directiva a como dé lugar", sostuvo en una entrevista con Latina.

"Ellos [ Fuerza Popular] por lo general, siempre que alguien hace una denuncia, se suman en cargamontón, es una embestida más naranja. Yo lo lamento, lo lamento por el Congreso, lo lamento porque no hayan entendido hasta el día de hoy que esas actitudes no ayudan en nada ni a la imagen de su partido, ni a la imagen del Congreso y del país", señaló Daniel Salaverry

Como se recuerda, más temprano este martes Karina Beteta exhortó a la Comisión de Ética a iniciar una investigación de oficio contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, a quien acusó de haberla maltratado luego de una sesión del pleno.

"Hay testigos de este hecho y espero, así como todos los demás casos que han sido denunciados, que la presidenta de Ética (Janet Sánchez) abra una investigación de oficio. De lo contrario, me veré obligada a formalizar esta denuncia", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Al respecto, Úrsula Letona aseguró que existe una grabación en el que se le ve a Salaverry insultar a Beteta y que fue un grupo de 10 legisladores los que mitigaron el enojo de la parlamentaria luego de la supuesta violencia.



En esa línea, el titular del Parlamento aseveró que esta denuncia se da con la intención de "tapar" las denuncias que han involucrado a Karina Beteta en un cobro indebido de los gastos de representación, mientras estaba en extranjero; y a la hermana de Úrsula Letona por un presunto aporte 'fantasma' a la campaña de Fuerza Popular el 2016.

"Esto se da en un contexto en el que estas congresistas, Beteta que ha salido a denunciar y Letona que ha salido a apoyar, están involucradas Letona por los escándalos de su hermana por aportes fantasmas a Fuerza Popular; y Beteta y otros más por haber cobrado doble cuando no debieron hacerlo", indicó Daniel Salaverry.

"Es evidente [que es para tapar sus denuncias] quienes me conocen saben cuál es mi proceder, jamás utilizo lisuras. Yo rechazo totalmente haber usado esos calificativos. Yo nunca los usaría", manifestó Salaverry.

El titular del Parlamento dijo que le "cuesta pensar" que Keiko Fujimori "pueda estar detrás" de "estas estrategias" para retirarlo de la Mesa Directiva del Parlamento y reveló que se trata solo de un grupo de su otrora bancada, puesto que hay legisladores fujimoristas en contra de dicho proceder.

"Creí en Keiko Fujimori y sigo creyendo. Realmente me cuesta pensar que ella pueda estar detrás de todas estas estrategias para sacarme de la Mesa Directiva [...] Tengo la mejor relación de respeto mutuo con todos los congresistas, salvo con un grupo de Fuerza Popular que quiere sacarme del poder", expresó

"Hoy mismo me he reunido con 6 congresistas fujimoristas por temas legislativos, todos han tocado este tema y me han dicho 'oye qué lástima que no se den cuenta del daño que le hacen al país'. Muchos dicen que no toman esa decisión [de renunciar a la bancada] porque están esperando a que Keiko salga de prisión", reveló.

Finalmente, Salaverry consideró que con esta denuncia Beteta está "utilizando políticamente" la lucha contra la violencia hacia la mujer y lamentó que "esté haciendo un circo" al respecto pidiéndole que se someta al polígrafo.

"No podemos permitir que se utilice la violencia hacia la mujer con fines políticos, porque se le hace mucho daño a las víctima reales", cuestionó.

"Por cosas como esa [el pedido de que se someta al polígrafo] es que no nos respetan a los congresistas, todo esto lo convierten en un show, en un circo", sentenció.