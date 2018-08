Daniel Salaverry: ‘Keiko ya dijo que no es la señora K y yo le creo’ | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

Por: Oscar Torres



‘Pasen, amigos de Trome. Oscar, te vas a sentar en el lugar donde estuvo sentado, en la reunión que tuvimos, el presidente Vizcarra’. Así nos recibe Daniel Salaverry, el flamante presidente del Congreso. Agradecemos, pero hasta ahora no sabemos si fue un honor o no, ya que hoy, más que nunca, los poderes del Estado están en el centro de la polémica. La población está indignada. El titular del Parlamento me da a entender que su presidencia será más tolerante y tenderá más puentes; sin embargo, saque usted sus propias conclusiones.



Señor Salaverry, ¿qué concepto personal tiene del vocal César Hinostroza?

A raíz de los audios que todos hemos conocido, la verdad, no tengo un buen concepto de él... Comparto la indignación del pueblo.



En la encuesta de Pulso Perú se revela que el Congreso se está demorando en promover la destitución de este magistrado. ¿Qué opina?

Que están equivocados. Desde el primer día hemos tomado acción y hemos avanzado todo lo posible.



¿Por qué, entonces, el último viernes faltó quorum en la Comisión Permanente?

La Mesa Directiva ha tomado acciones rápidas para agilizar lo máximo posible este proceso, citando a sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. Lamento que en la última sesión no hubiera el quorum necesario para realizar la sesión, solo se encontraban congresistas de Fuerza Popular y uno de Nuevo Perú, es por eso que he citado a una nueva sesión para este lunes.



El semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ informó que la Fiscalía maneja la hipótesis de la vinculación entre Hinostroza y Fuerza Popular. ¿Qué tiene que responder?

Que es una hipótesis y que en Fuerza Popular somos muy firmes respecto a que no tenemos ningún tipo de vínculo con estos personajes que han aparecido en los audios.



Para usted, ¿la ‘señora K’ es Keiko Fujimori?

Ella ya dijo que no es la ‘señora K’ y yo le creo.

Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, brindó extensa entrevista a Trome.



ENCUESTAS



Acaban de tener un cónclave en Cieneguilla, ¿se ha analizado por qué Keiko Fujimori está cayendo en las encuestas?

Hay un desgaste generalizado en la clase política, producto, justamente, de todos estos temas que están saliendo a la luz y nos está afectando a todos por igual.



Cuando usted fue elegido presidente de la Mesa Directiva del Congreso, nuevamente salieron a la luz sus relaciones con Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos. ¿Pone las manos al fuego por él?

Con Joaquín Ramírez, nunca lo he negado, nos unió una amistad. No lo veo desde el 2016 y más que eso, no tengo que decir.



Al presidente Vizcarra, en su caminata del jueves para entregarle el proyecto de reformas, la gente le pedía que cierre el Congreso. ¿Qué tiene que decir?

Que hay un momento de crispación en el país. Todos estos actos y audios que están saliendo a luz pública, obviamente generan una indignación en la población, algo que compartimos, y yo espero realmente que desde el Congreso, con el trabajo que vamos a emprender y con las decisiones que vamos a tomar, podamos acercarnos más al pueblo...



¿Usted está de acuerdo con que haya una reforma total del sistema de justicia?

Por supuesto que sí.

Congreso Daniel Salaverry espera que con su trabajo el Congreso pueda acercarse al pueblo. (USI)



REFERÉNDUM



¿Es factible hacer este referéndum el 7 de octubre?

Eso tendrán que determinarlo los especialistas, si la viabilidad técnica lo permite. Nosotros, se lo he dicho el jueves al presidente Vizcarra, vamos a darle todas las facilidades para que estas propuestas e iniciativas de ley se puedan viabilizar y agilizarse. Acá no encontrará obstáculos.



A propósito, ¿qué piensa del presidente Vizcarra?

Hasta el momento lo veo enfocado solamente en el tema del referéndum, pero yo dudo mucho que el referéndum solucione los índices aún elevados de pobreza o que resuelva los problemas de inseguridad que vive el país, o que a través de este mejore la falta de atención médica en los hospitales. Esos son los temas que también nos tienen que preocupar.



En Twitter, Martha Chávez califica al jefe de Estado de figureti e histriónico. ¿Comparte esa opinión?

Yo no voy a calificar al presidente de la república.



En todo caso, ¿me podría decir si este Gobierno está haciendo las cosas bien o mal?

Como te vuelvo a repetir, los problemas del país son muchos y no veo hasta el momento acciones concretas para enfrentar esos problemas que hace un momento te mencioné.



¿Ustedes garantizan la gobernabilidad de este Gobierno hasta el 2021?

Nosotros garantizamos la defensa de las instituciones dentro del orden democrático, sí, por supuesto.



Defina en pocas palabras, cuál va a ser su línea de acción como presidente del Congreso.

De transparencia. De cero corrupción y cero gollerías.



¿Cuál va a ser la diferencia de su gestión, con ejemplos concretos, a las anteriores?

Se acabaron las gollerías de arranque. Por ejemplo, en el tema de las canastas, quien quiera canasta, que la pida y la solicite y se hará público. Se publicarán todos los pedidos de los congresistas y para eso estamos trabajando una aplicación, para que cualquier ciudadano rápidamente pueda ingresar y ver qué cosa está pidiendo su congresista.

Presidente del Congreso conversó de la coyuntura política con Trome. (Fotos: Ernesto Quilcate) Daniel Salaverry no quiso brindar ningún calificativo sobre el presidente Vizcarra. (USI)



LEY MULDER



¿A qué se refiere cuando dice que va a haber modificaciones en la ‘ley Mulder’, sobre la publicidad estatal en los medios?

Que es una ley que hasta el momento no ha traído ningún beneficio para nadie. Ni para la población ni para los organismos públicos que necesitan informar y, más bien, creo que todos hemos perdido un poco.



¿Ustedes son conscientes del rechazo que viene generando el fujimorismo en la ciudadanía?

El desgaste es de toda la clase política, producto de los años o décadas de malos manejos de los recursos públicos. Lo hemos visto en distintos gobiernos. Y es más bien nuestra responsabilidad revertir esa imagen que tiene la clase política.



¿No le parece que el fiscal de la Nación debe ser alguien intachable y Pedro Chávarry está muy cuestionado por los audios que tiene con Hinostroza?

Como presidente del Congreso, lo que me corresponde es respetar las decisiones autónomas de la Junta de Fiscales Supremos.



¿Está de acuerdo con que se investiguen a los periodistas que difundieron los audios?

No.



¿Considera que lo que se está revelando en los audios califica como una organización criminal?

Eso tendrán que tipificarlo los especialistas. Yo no soy especialista en el tema.



¿Por qué cree que Walter Ríos y César Hinostroza han llegado a cargos tan altos dentro del Poder Judicial?

Porque el mecanismo y el sistema para elegir a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) era perverso y no necesariamente llegaban las personas más probas.



Keiko Fujimori ya ha perdido dos elecciones. ¿No teme que pierda una tercera?

Nosotros estamos enfocados en trabajar por el país, en sacar leyes que mejoren la calidad de vida de los peruanos. Para el 2021 todavía falta mucho tiempo.



La ciudadanía en las encuestas pide que surjan nuevos líderes en la clase política. ¿Cuál es su posición?

Que cuantas más personas honestas participen en política, será mucho mejor para todos.



Usted, antes que nada, es funcionario público y es importante que me responda. ¿Es cierto que le debe la Sunat?

Yo no le debo ni un sol. Yo reto a cualquier persona que saque un papel donde diga que Daniel Salaverry le debe a la Sunat y demuestre lo contrario.



Dicen que la deuda sería de un millón de soles...

Bueno, también dicen que la empresa del presidente Vizcarra le debe a la Sunat, pero la gente dice muchas cosas.



Gracias, señor Salaverry...

A ti, Oscar, muchas gracias.