Daniel Salaverry le hizo el pare a Cecilia Chacón en el Pleno del Congreso | VIDEO | FOTOS

Luego que Alberto de Belaúnde lamentó que Fuerza Popular siga con su 'pacto de impunidad' para blindar al fiscal de la Nación Pedro Chávarry , la bancada fujimorista perdió los papeles e inmediatamente armó tremendo escándalo en el Pleno del Congreso produciéndose enfrentamientos como el de Cecilia Chacón y Daniel Salaverry.



La bancada de Fuerza Popular pidió la palabra, pero Daniel Salaverry optó por darle un orden, lo cual no gustó a los fujimoristas, quienes siguieron reclamándole por no querer darles la palabra. Incluso, una de las parlamentarias lo tildó de traidor.

Ante la intervención de Cecilia Chacón, la parlamentaria no perdió tiempo y le increpó su actitud a Daniel Salaverry. "Señor presidente usted ha dicho claramente que es el presidente de todos los congresistas, incluyendo de la bancada de Fuerza Popular que lo puso donde usted está y si nosotros exigimos que usted cumpla el reglamento es porque es su obligación...Exigimos que usted en cumplir el reglamento y nunca se olvide que también representa a Fuerza Popular como a todo el Parlamento".



Daniel Salaverry no se quedó callado y le respondió a Cecilia Chacón. "Por favor no pierdan los papeles, estamos en la sesión del Pleno. Si la congresista Melgarejo quiere hacer una coordinación, usted no le puede gritar 'salga de ahí', qué le pasa congresista, por favor. Acuérdese que estamos en el Pleno. Congresista usted me está pidiendo que lea el reglamento o sino pase a portavoces ¿Van a ir a este portavoces o también van a boicotear?"

Esto causó que Cecilia Chacón siga gritando en el Pleno del Congreso, pero Daniel Salaverry optó por darle la palabra a otro colega y seguir con el debate.