Salaverry a Mulder: "Habría cola hasta la avenida Manco Cápac para sacarlo a patadas del Congreso"

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry aseguró que si la única manera para sacar a Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) del Parlamento es "a patadas" como el legislador señaló, habría una cola de ciudadanos indignados que se formaría en el Palacio Legislativo llegaría hasta la avenida Manco Cápac, ubicada en el distrito de La Victoria.

"Que Mauricio Mulder no diga eso porque la cola de los que quieren sacarlo a patadas va a llegar hasta la avenida Manco Cápac. ¿Queda alguna duda de que la gente está harta de este Congreso de la República?", sostuvo Daniel Salaverry en una entrevista con ATV Noticias.

"Lo digo con dolor porque yo he sido presidente de esa institución, justamente por haberlo sido, he recorrido a pie la calle. La gente me expresa su indignación tras ver cómo están destruyendo nuestro país”, señaló.

El 20 de agosto en una entrevista con el diario Correo, Mauricio Mulder aseveró que ante un eventual cierre del Congreso de la República la representación solo abandonaría el Parlamento "a patadas".

"Si el presidente decide cerrar el Congreso tendría que venir él mismo acá a la puerta y sacarnos a patadas", expresó Mauricio Mulder en dicha oportunidad

En otro momento, Daniel Salaverry indicó que la única manera de salir de la “crisis política” que vive el país es aceptando la propuesta de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo para adelantar elecciones generales al 2020.

"Tenemos que calmarnos todos y pensar en cómo reactivamos nuestra economía. En la situación de crisis que está viviendo el país y de inestabilidad es imposible. Por eso yo creo que el presidente, en vista que ya se agotó el diálogo, su única salida será impulsar las elecciones , utilizar las herramientas que te da la Constitución", manifestó.

Este jueves, Daniel Salaverry confirmó que buscará ser candidato a la presidencia de la República a través del partido Restauración Nacional, el cual se encuentra en un proceso de reestructuración y de cambio de nombre a Perú Firme.